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Afyonkarahisar’da sır olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı

14.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da 13 yaşındaki bir çocuk 14 yaşındaki arkadaşı ile evden kaçarak bir anda ortadan kayboldu. Ailelerin başvurusu üzerine polis, kayıp çocukları bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aile üyeleri sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak da vatandaşlardan yardım istiyor.

Afyonkarahisar’da sır olay! 13 yaşındaki çocuk arkadaşıyla birlikte evden kaçtı

Olay kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.P. (13) isimli çocuk geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.'nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çocukların evden giderken cep telefonlarını da evlerinde bıraktıkları anlaşıldı. Polis ekiplerinin kayıp çocukları bulmak için başlattıkları arama çalışması devam ederken, aile üyeleri ise sosyal medyadan çocukların bulunması için paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım istiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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