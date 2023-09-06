Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, E.S, Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

SUÇ ALETİ TÜFEKLE YAKALANDI

Polis ekipleri de E.S'yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu. Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (AA)

