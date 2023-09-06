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Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

06.09.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, E.S, Erenler Mahallesi'nde aralarından husumet bulunan İ.K. ve K.K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.S, yanında getirdiği pompalı tüfekle, İ.K. ve K.K'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan K.K. ambulansla hastaneye kaldırdı.

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SUÇ ALETİ TÜFEKLE YAKALANDI

Polis ekipleri de E.S'yi olay yerinde gözaltına aldı, suç aleti tüfeğe el koydu. Yapılan incelemenin ardından İ.K'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar silahlı saldırı

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