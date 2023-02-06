HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar var mı? Açıklama yapıldı

Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar var mı? Açıklama yapıldı

06.02.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil mi sorusu sıklıkla aratılıyor. Afyonkarahisar'da 6 Şubat günü hava şartları sebebiyle eğitime 1 günlük ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler 'Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?' sorusunu aratıyor.

Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar var mı? Açıklama yapıldı

Bastıran kar yağışı ve deprem nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği şehirler arasında yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi sorusunu aratıyor. Peki 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

7 ŞUBAT SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve velileri 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu depremle ilgili basın açıklaması yapıyorSon dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu depremle ilgili basın açıklaması yapıyor
Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan illerKar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan iller
'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor! 'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar tatil okullar tatil okullar tatil mi

En Çok Okunan Haberler

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

''Yardım, yardım! Lütfen, insanlar çok kötü! Allah rızası için...''

Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız"

Dünya Türkiye için seferber oldu! "Sarsıldık, hazırız"

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Kahramanmaraş 'ta 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Deprem sonrası facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

Depremden yeni görüntüler! Yürek yakan sözler: Annemi de kurtarın

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.