Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar var mı? Açıklama yapıldı

Bastıran kar yağışı ve deprem nedeniyle birçok şehirde eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği şehirler arasında yer alıyordu. Afyonkarahisar'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi sorusunu aratıyor. Peki 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?

7 ŞUBAT SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve velileri 7 Şubat Salı günü Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." açıklamasını yaptı.



