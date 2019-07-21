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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 08:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 yaralı

İzmir-Konya seferini yapan yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu 40'ıncı kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 6 aylık Ali Koçu, annesi Kübra Koçu, Eser Topçu, Şirin Taşçı, Emre Pekcen, Osman Yavuz ve Cemil Fidan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

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"ŞOFÖR UYUDU"

Yolcular, şoförün uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Şoför ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, otobüsün kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar trafik kazası

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