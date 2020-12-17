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Afyonkarahisar emniyetinden swinger operasyonu

17.12.2020 13:26 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar emniyetinden swinger operasyonu

Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi.

Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu. Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtirken, haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.

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