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Afyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

TERMAL, mermer, sağlık ve lezzetin yanı sıra sporun da merkezi olma noktasına gelen Afyonkarahisar, yurt içinden ve dışından pek çok futbol takımı tarafından tercih edilen kamp merkezi oldu.

Afyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TERMAL, mermer, sağlık ve lezzetin yanı sıra sporun da merkezi olma noktasına gelen Afyonkarahisar, yurt içinden ve dışından pek çok futbol takımı tarafından tercih edilen kamp merkezi oldu.
Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi içinde bulunan futbol sahaları, özellikle yeni sezon hazırlığındaki futbol kulübü yöneticilerinin ilgisini çekiyor. Termal oteller bölgesinde yer alan antrenman sahaları, futbol kulüpleri tarafından tercih ediliyor. Süper Lig'den Göztepe ve Yukatel Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'den Eskişehir, Altay, Menemen Belediyespor, 2. ve 3. liglerden takımların yanı sıra yurt dışından da futbol kulüpleri, kamp için Afyonkarahisar'a geldi. Sezon başına kadar Afyonkarahisar'da kamp yapacak takım sayısının 70'i bulacağı belirtildi.
'SAYI HER GEÇEN YIL ARTIYOR'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin birçok alanda merkez konumunda olduğunu söyledi. Spor tesisleriyle de birçok kulübün sezon başı kampı için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini kaydeden Zeybek, spor tesislerinde yapacakları yeni düzenlemelerle Afyonkarahisar'ı ilk tercih edilen merkez haline getirmek istediklerini vurguladı. Tarih, kültür, termal, sağlık ve lezzet gibi birçok alanda turistik özelliklere sahip olan Afyonkarahisar'ın sportif anlamda da cazibe merkezi olmaya aday olduğunu dile getiren Zeybek, belediye olarak yeni düzenlemelerle zirveye yerleşmek için çalışacaklarını söyledi. Zeybek, "Spor merkezleriyle ilimiz yurt içi ve yurt dışındaki kulüplerin gözdesi olmaya aday. 2019- 2020 sezonu kamp çalışmaları için ilimize üst düzey kulüpler kamp çalışması yapmak için geliyor. Sezon başı kamp çalışmaları için ilimizi 70'in üzerinde takım kamp için tercih etmiş olacak" dedi.
'TESİSLERİMİZİN STANDARDINI YÜKSELTECEĞİZ'
Gelecek sene kamp dönemi öncesi bazı değişiklikler yapacaklarını aktaran Başkan Zeybek, "Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ve Göztepe ile TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ve Altay ilimizde. 2. Lig ekiplerinden de takımlarımız kamp için ilimizi tercih etti. Organizatörler, Afyonkarahisar'ın iklim olarak takımların kamp yapmasına en uygun illerden biri olduğunu ifade etti. İnşallah takımlarımızın kampları bittikten sonra da kamp alanlarını gelecek sezona yeniden düzenleyerek standardını yükseltmek için gayret sarf edeceğiz. Böylece Afyonkarahisar'ı özlenen ve arzu ettiğimiz spor turizm merkezi haline elbirliğiyle getireceğiz" diye konuştu.
YERLİ- YABANCI 70 TAKIM KAMP YAPACAK
Kamp yapan takımların programlarını organize eden Yusuf Hamarat ise Afyonkarahisar'da bu alanda doğru ve emin adımlarla zirveye yüründüğünü söyledi. Hamarat, "Afyonkarahisar'da şu an 2 Süper Lig takımımız kamp yapıyor. TFF 1. Lig'den 6 takımımız, yurt dışından şu an 4 takımımız var. Kamp programını Afyonkarahisar'da yapmak için gelecek olan 1. Lig takımlarımız var. Bir de Fas Süper Liginden kamp için Afyonkarahisar'ı tercih edecek takımlar var. Süper Lig, TFF 1. Lig ve yurt dışından gelecek ortalama 14 takımımız mevcut. 2. Lig ve 3. Lig'in periyodu da eylül ayında başlayacağı için temmuz ayı sonu ve ağustos ayından itibaren de 2. ve 3. Lig takımlarının da kamp çalışmalarının başlamasıyla toplamda 70 takımın kampını Afyonkarahisar'da yapmış olacağız" dedi.
'ÇIKIŞINI SÜRDÜRÜYOR'
Afyonkarahisar'ın 2016'dan bu yana çıkış yakaladığını ve kamp merkezi olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Hamarat, "Afyonkarahisar 2016 yılında bilindiği üzere spor kompleksinin tamamlanmasının ardından spor turizminde her yıl üzerine koyarak giden bir kentimiz oldu. Tabi ki tesislerin tanıtımı ve bizim de kulüplerle temaslarımızın da katkısıyla önemli bir seviyeye geldi. Afyonkarahisar, spor turizmi ve spor merkezi olma yolunda yürüyen ve bir segment alarak çıkış yapmaya devam ediyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN VAZGEÇİLMEZ KAMP MERKEZİ OLACAK'
Yurt dışında kamp yapan takımların çoğunun memnun olmadığını ve yüksek rakamlarla kamp maliyetlerinin arttığını dile getiren Yusuf Hamarat, Afyonkarahisar'ın neden tercih edilmeye başlandığını şöyle anlattı:
"Takımların hazırlık maçları oynadıkları sahalar ve zeminlerin ne kadar elverişli olduğunu görüyorsunuz. Takımların antrenman ve maç yapabilecekleri sahalar, konforlu ve kaliteli otelleri, lezzetli yemekleriyle çok daha huzurlu bir ortam sağlıyor. Sonuç olarak yurt dışına kampa giden takımların çoğu memnun olmazken, Afyonkarahisar'a gelen takımlarımız çok memnun. Afyonkarahisar her geçen gün bu alanda gelişiyor ve büyüyor ama yetmez. Afyonkarahisar'ın, Türkiye genelinde özellikle spor turizminde kamp merkezi olması ve ilk sıraya oturması için çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl için 5 projemiz var. Bu projeleri de tamamladıktan sonra 2020 ve 2021 yılından itibaren Afyonkarahisar, Türkiye'nin vazgeçilmez kamp merkezi olacaktır."

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Afyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi olduAfyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi olduAfyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi olduAfyonkarahisar, futbol kulüplerinin kamp merkezi oldu

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