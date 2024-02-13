Afyonkarahisar- İzmir karayolunda restoranın asma tavanı çöktü! Yaralılar var

Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde hizmet veren bir restoran zincirinin şubesinde asma tavan, saat 17.30 sıralarında işletmede müşteriler varken henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

11 KİŞİ YARALANDI!

Restoranda bulunan 11 kişi tavandan düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 11 yaralı, tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





