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Afyonkarahisar- İzmir karayolunda restoranın asma tavanı çöktü! Yaralılar var

13.02.2024 21:00 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın asma tavanın çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar- İzmir karayolunda restoranın asma tavanı çöktü! Yaralılar var

Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde hizmet veren bir restoran zincirinin şubesinde asma tavan, saat 17.30 sıralarında işletmede müşteriler varken henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

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11 KİŞİ YARALANDI!

Restoranda bulunan 11 kişi tavandan düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 11 yaralı, tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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