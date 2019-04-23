Afyonkarahisar’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da çeşitli törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kutlama kapsamında ilk tören, protokol üyelerinin Kocatepe Parkı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı programlarla devam etti.

“23 Nisan önemli bir bayramdır”

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği kutlama törenin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın gerçekleştirdi. 23 Nisan’ın çocuklara hediye edilmiş en büyük bayram olduğunu ifade eden Müdür Yalçın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizlere hediye edilmiş en büyük ve çok önemli bir bayramdır. Bu bayram yeniliklerin temelleri atılarak geleceğe umutla bakmamıza ilham kaynağı olmuştur. Çocukların tüm ülkenin sigortası olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu nedenle sizler atalarımızın mirasını şekillendirecek yorumlayacak ve ortaya yeni eserler çıkaracaksınız. Her zaman daha iyiye ve güzele adımlar atarak büyüklerimizin de hayata bakış açısını değiştirip dünyaya gücünü göstererek yazılan destanlara yenilerini ekleyen nesiller olacaksınız” dedi.