AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da arızalanan otomobil yandı.

Damlanur Şenel idaresindeki 03 YC 073 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde arıza yaptı. Sürücü Şenel, aracını yol kenarına park ederek tamirci çağırdı.

Adrese gelen tamircinin arızasını gidermeye çalıştığı otomobilin arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin kapladığı otomobildeki yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, otomobilin alevler içinde kalması ve araca itfaiye ekiplerinin müdahalesi, cep telefonuyla görüntülendi.

