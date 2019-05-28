HABER

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:06 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, farklı suçlardan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Yılmaz operasyonla yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Tunceli'deki adli makamlarca aranan, "tehdit", "silahla tehdit", "şantaj", "hırsızlık", "askeri kanuna muhalefet", "uyuşturucu bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 20'nin üzerinde suçtan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz'ın (22), ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, teknik takibin ardından Aydınlar Mahallesi'nde belirlenen adrese sabaha karşı düzenlediği operasyonda, evden kaçmaya çalışan Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Ege, bu hafta sıcak geçecekEge, bu hafta sıcak geçecek
'Yıldırım Osman'dan hedefe tam isabet'Yıldırım Osman'dan hedefe tam isabet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bolvadin gasp hırsızlık tehdit

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Marangoz silah kaçakçısı çıktı

Metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.