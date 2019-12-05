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Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığına karışan 5 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaşanan küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlıkları ihbarlarına yönelik çalışma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.D, İ.D, H.T, A.O.Y. ve S.S, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hayvan hırsızlığı Jandarma örgüt

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