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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Akgün köyü yakınlarında Cumali Topak idaresindeki 33 B 4400 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler, araçlarda bulunan Kanber (60), Özlem (50) ve Muhammet Şahin (15) ile Güledal Topak (53) yaralandı.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem Şahin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Dinar trafik kazası

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