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Afyonkarahisar'da kamyonun altında kalan yaşlı adam öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da kamyonun altında kalan yaşlı adam öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dengesini kaybederek yola düşen yaya, kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yaşar Erul idaresindeki 03 AS 443 plakalı kamyon, merkeze bağlı Işıklar beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken, yol kenarında yürürken dengesini kaybeden ve yola düşen Halil İyice'ye (72) çarptı.

Kazada, kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İyice'nin cenazesi, 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Halil İyice trafik kazası yaşlı adam

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