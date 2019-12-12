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Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 20:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Cihan Ünal (21) yönetimindeki 77 AG 606 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 55. kilometresinde, Yaşar Çolak (46) idaresindeki 35 HAR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yaşar (46), Emine (44) ve Sıdıka Çolak (77) ile Serpil Karatepe (38) hayatını kaybetti.

Yaralanan Cihan Ünal, Emirdağ Devlet Hastanesine, Adem Karatepe ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Karayolu trafik kazası

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