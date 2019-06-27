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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gaz tabancası ile fişek ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde belirlenen 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve gaz tabancası ile fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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21 gözaltı Afyonkarahisar Jandarma operasyon silah kaçakçılığı

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