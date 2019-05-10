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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Operasyonlarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, kurusıkı tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat, 27 av tüfeği fişeği, bir otomatik av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 8'i mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 41 kişi hakkında da "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

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Dinar uyuşturucu operasyonu

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