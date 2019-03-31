Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mevlüt Küçük kazandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mevlüt Küçük kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mevlüt Küçük bin 35, CHP adayı Tunay Türkmen 861, MHP adayı Şaban Çabuk 691 oy aldı.

-Küçük'ün özgeçmişi-

Mevlüt Küçük, 1968 İhsaniye doğumlu. Lise mezunu olan Küçük, İhsaniye'de yıllarca ticaretle uğraşmış ve çeşitli sivil toplum kuruşlarında görev aldı.

2009'da AK Parti İhsaniye İl Genel Meclisi (İGM) üyesi seçilen Küçük, evli ve 3 çocuk babası.

