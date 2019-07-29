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Afyonkarahisar'ın yarım asırlık seyyar nalbantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:08 | Son Güncelleme

Çay ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki seyyar nalbant Ali Çengel, artık unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 56 yıldır sürdürüyor - Ali Çengel: - "Bu zanaata sahip çıkılmasını canı gönülden istiyorum ve öğrenmek isteyen herkese kapım açık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Çengel, 56 yıldır seyyar nalbantlık yapıyor.

Çengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyyar nalbant olarak ilçe merkezi, beldeler ve köylerde atı olan herkesçe tanındığını söyledi.

Nalbantlığın baba mesleği olduğunu dile getiren Çengel, "İlçemizde ve köylerinde nalbantlık yapan tek nalbant ben kaldım." dedi.

Nalbantlık zanaatına babasının yanında 14 yaşındayken başladığını ifade eden Çengel, "Babamın bana taktığı bu altın bileziği 56 yıldır gururla taşıyorum. Ancak mesleğimiz zamana yenik düşüyor." şeklinde konuştu.

-"Nal seslerine bile hasret kaldık"

Çengel, babasıyla birlikte çalıştığı yıllarda ilçe, merkez köy ve beldeleri gezerek günlük en az 15-20 at nalı çaktığını ve çoğu zaman işlere yetişemediklerini anlattı.

Şimdilerde ise ayda sadece bir veya iki tane ata nal çakabildiğini aktaran Çengel, şunları söyledi:

"Böyle zanaatlar zordur. Benden sonra bunu devam ettirecek bir usta yetiştirmeyi çok isterdim ama maalesef yok. Bu nedenle elbette üzülüyorum. Günümüzde her şey yerini teknolojiye bıraktığı için doğal ortamlardan çok uzaklaştık. Şimdi at arabalarının yerini kamyonet ve traktörler aldı, artık nal seslerine bile hasret kaldık. Bu zanaata sahip çıkılmasını canı gönülden istiyorum ve öğrenmek isteyen herkese kapım açık."

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çay nalbant

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