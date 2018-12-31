Ağa takılan tarihi çapa su altına ışık olacak

Konuralp Müze Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alınan çapa, Karadeniz'in altında ulaşılamayan yüzlerce değerden biri olarak görülüyor. Osmanlı gemisine ait olduğu değerlendirilen tarihi çapa, arkeologlar tarafından incelenerek geçmişteki tekne ve çapa konuları hakkında bilgi verecek.

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçının ağına takılan ve daha sonra Konuralp Müze'sinin bahçesine getirilen tarihi çapa, su altı araştırmacılarının 18. ve 19. yüzyıl tekne ve çapalar hakkındaki araştırmalara ışık tutacak.

Karadeniz'in altı hakkında çalışmalar yaptıklarını anlatan Bilir, böyle bir çapanın balıkçı ağına takılarak "tesadüf" ile kendilerine ulaşmasının çok sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.

"Böyle bir çapanın çıkmış olması bizim için son derece sevindirici bir haber oldu. Çapa ile ilgili analiz ve laboratuvar çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." diyen Bilir, çapada ahşap aplikasyonlar bulunduğunu, değerlendirmeler sonucunda bu ahşabın menşe neresi, bunu tayin etme çalışmaları olacağını, bu sayede çapanın yerli mi yoksa farklı bir coğrafyadan gelip gelmediğini öğreneceklerini bildirdi.

Bilir, çapanın ahşap olmasının kendileri için önemine değinerek, "Çünkü su altında teradonavaris ismi verilen bir bakteri nedeniyle bu ahşap günümüze ulaşamamakta. Karadeniz'de belli bir metrenin altında derinlikte bu canlının yaşamadığını ve ahşap batıkların sağlam bir şekilde geldiğini görüyoruz ancak bu derin sularda gerçekleşiyordu, sığ sularda olan ahşap bir malzemenin günümüze ulaşması demek çok önemli bir olgu. Bunun devamında o bölgede herhangi bir batık söz konusuysa o batığın da ahşap iskeletiyle görüntüleyebilmek fırsatını sunmuş oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.