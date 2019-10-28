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Ağa takılan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

    Çanakkale Boğazı'nda bir gırgır teknesinin sardalye avı için denize bıraktığı ağlara, genelde okyanusta yaşayan pervane balığı yakalandı.

Çanakkale Boğazı'nda bir gırgır teknesinin sardalye avı için denize bıraktığı ağlara, genelde okyanusta yaşayan pervane balığı yakalandı. Yatsı vücuda ve ilginç yüzgece sahip balık, görüntüsüyle balıkçıları bile hayrete düşürdü.

Çanakkale Boğazı'nın Güzelyalı köyü açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin ağlarına, ilginç bir görüntüye sahip olan pervane balığı takıldı. Denize açılarak sardalye avı için denize bırakılan ağlar toplandığında, haznede teknedeki tayfanın birçoğunun ne olduğunu anlayamadığı balığı reis Nadir Karabiber tanıdı. Balıkçılar, ‘mola mola’ ya da ‘ay balığı’ olarak da bilinen Pervane balığını ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını ağ haznesinden çıkarmak için 10'dan fazla tayfa ağa asıldı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, pervane balığı ters döndürülerek ağın dışına çıkartıldığında şaşkın şekilde kendi aralarında konuşan gemicilerin, "Hadi gitti, Allah selamet versin. Acemi bir dalgıç olacak, bunu bir görecek bir hafta 10 gün kendine gelemez adam" dediği duyuldu.

Pervane balığının çok nadir görünen bir balık olduğunu söyleyen gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, "Balığı görünce biz de şaşırdık. Öldürmemek için çok uğraştık. Sonunda canlı olarak denize bıraktık. Hayvan bize teşekkür eder gibi baktı baktı sonra gitti. Ben 35 senedir denizdeyim, 2-3 defa görmüşümdür bu balığı. Ben yine daha önce gördüğüm için biliyordum. Ama gemicilerin hepsi şaşırttı. 10 kişi zor devirip hazineden çıkardı. Daha önce de bir kez Bozcaada açıkların da ağa takılmıştı. O zaman da doğal ortamına salmıştık. Ama boğazda ilk kez gördüm" dedi.

PERVANE BALIĞI HAKKINDA

Yaşama alanları Akdeniz açıkları ve okyanus suları olan pervane balığı, derinlerde ve su yüzeyinde yan yatarak yüzüyor. Ahtapot, denizanası, mürekkep balığı ve kendinden küçük balıklarla besleniyor. Boyu 2-3 metre arasında olmasına rağmen ağırlığı bin 500 kiloya kadar ulaşabiliyor. 20 yıldan fazla yaşayabilen balık, eti lezzetsiz olduğundan avlanmıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-

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