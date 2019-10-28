Ağa takılan yarım tonluk pervane balığı şaşırttı

Çanakkale Boğazı'nda bir gırgır teknesinin sardalye avı için denize bıraktığı ağlara, genelde okyanusta yaşayan pervane balığı yakalandı. Yatsı vücuda ve ilginç yüzgece sahip balık, görüntüsüyle balıkçıları bile hayrete düşürdü.

Çanakkale Boğazı'nın Güzelyalı köyü açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin ağlarına, ilginç bir görüntüye sahip olan pervane balığı takıldı. Denize açılarak sardalye avı için denize bırakılan ağlar toplandığında, haznede teknedeki tayfanın birçoğunun ne olduğunu anlayamadığı balığı reis Nadir Karabiber tanıdı. Balıkçılar, ‘mola mola’ ya da ‘ay balığı’ olarak da bilinen Pervane balığını ağdan kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki pervane balığını ağ haznesinden çıkarmak için 10'dan fazla tayfa ağa asıldı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, pervane balığı ters döndürülerek ağın dışına çıkartıldığında şaşkın şekilde kendi aralarında konuşan gemicilerin, "Hadi gitti, Allah selamet versin. Acemi bir dalgıç olacak, bunu bir görecek bir hafta 10 gün kendine gelemez adam" dediği duyuldu.