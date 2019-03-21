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Ağabey katili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

ADANA'da, ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.

Ağabey katili yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, ağabeyi Özkan Boz'u (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Akın Boz (26), polis tarafından yakalandı.
Olay, 19 Mart'ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde evde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen ve aynı evde yaşayan Mehmet Akın Boz ile ağabeyi Özkan Boz arasında tartışma çıktı. Aile bireylerinin ve mahalle bekçilerinin araya girmesiyle sakinleşen ağabey- kardeş, yaklaşık yarım saat sonra yeniden kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bıçakla ağabeyi Özkan Boz'u sol göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Mehmet Akın Boz, kaçtı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülen Özkan Boz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
DAHA ÖNCE KARDEŞİNİ BIÇAKLAMIŞ
Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari katil zanlısı Mehmet Akın Boz'u yakalamak için 50 güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, görüntülerden Boz'un Denizli Mahallesi'nde bir arkadaşının evine gittiğini saptadı. Eve baskın yapan polisler, zanlıyı yakaladı. Öldürdüğü ağabeyinin daha önce kendisini bıçakladığını söyleyen Boz, "Olay günü ağabeyim çok içki içmişti. Mahallede bana ve komşulara küfür etmeye başladı. Kendisini uyardım, hakaret etmeye devam etti. Elini beline attı, ben de beni tekrar bıçaklayacağını düşünüp, olayı gerçekleştirdim" dedi.
Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Boz, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Ağabey katili yakalandıAğabey katili yakalandıAğabey katili yakalandıAğabey katili yakalandı

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