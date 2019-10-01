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Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL’un Fatih ilçesinde, ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ahmet Basravi'yi (27) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki D.K.

Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Mehmet CANDAN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’un Fatih ilçesinde, ağabeyine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ahmet Basravi'yi (27) bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki D.K. ilk duruşmada kendisini, "Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek bana saldırdı. Sonra kendimi kaybettim" diye savundu.
Fatih’te nisan ayında meydana gelen olayda, Ahmet Basravi, iddiaya göre ortağı M.K.’ye cinsel istismarda bulundu. Ağabeyinin başına gelen olaydan haberdar olan ve o tarihte 16 yaşında olan D.K. de Basravi ile konuşmaya gitti. M.K.’ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürülen Ahmet Basravi ile D.K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. D.K., Basravi'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan Ahmet Basravi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan D.K., tutuklandı.
'AĞABEYİMİN AĞLADIĞINI GÖRDÜM'
Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılan D.K.’nin İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan cinayetin tutuklu sanığı D.K. savunmasında, "Maktul ile ağabeyim ortak pide dükkanı işletir. Ağabeyim kuzenimle konuşurken, başına gelenleri duydum. Ağabeyimin ağladığını gördüm. Kendisine sordum, cinsel istismara uğradığını söyledi. Ağabeyime cinsel istismarda bulunduğunu öğrenince doğru mu diye Ahmet ile konuşmaya gittim. ‘Sana da aynısını yaparım’ diyerek, bana saldırdı. Yumruk attı. Sonra kendimi kaybettim" dedi.
Ölen Ahmet Basravi'nin yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Ailenin avukatı Şehmuz Uğur da D.K.’nin cinsel istismar eyleminin gerçek dışı bir kurgu olduğunu, sanığın olaydan birkaç saat önce olay yerinde keşif yaparak, cinayeti tasarladığını öne sürdü.
D.K.'nin avukatı Abdi Yaşar ise sanığın ağabeyinin cinsel istismara uğradığı yönünde şikayetinin bulunduğunu belirterek, iki dosyanın birleştirilmesi ile M.K.’nin tanık sıfatıyla dinlenmesi talebinde bulundu. Sanık avukatı, olayın ağır tahrik altında gerçekleştiğini ileri sürdü.
Duruşma savcısının, sanığın üzerine atılı suçun niteliği bakımından tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiği, duruşma ertelendi.

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Ağabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısındaAğabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısındaAğabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısındaAğabeyine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

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