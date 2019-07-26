HABER

Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı.2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda R.T.

Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağabeyini öldüren sanığın aklî dengesi yerinde çıktı.
2017 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.’yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kardeşi tutuklandı.

"Ölmeyi hak etti"
Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “üstsoydan akrabayı öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Ben kendimi kaybetmişim. Ben ağabeyimi öldürüp öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum” dedi.

Akli dengesi yerinde çıktı
Mahkeme heyeti, sanık R.T.’nin akıl sağlığının araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Gelen raporda sanığın aklî dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Sanık, kendisinin sadece vücudunda bedenî rahatsızlık olduğunu, akıl sağlının yerinde olduğunu söyledi.
Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteleyip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Hırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği 40 koçu çaldıHırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş hayvanın arasından seçtiği 40 koçu çaldı
Adana’da 5 torbacı tutuklandıAdana’da 5 torbacı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.