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Ağabeylerine güvendi, ailesiyle ortada kaldı! 'Evini yenileyeceğiz' dediler...

04.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kardeşlerin kavgası, bir aileyi evsiz bıraktı. Elvan Nisan, ailesiyle birlikte oturduğu 2 odalı evi baştan aşağı yenileyeceklerini söyleyen ağabeylerine verdi. Ağabeyleri tarafından 2 odalı ev yıkıldı ve yeniden inşaat başladı. Ancak bir süre sonra, ortak iş yapan ağabeyler kavga etti ve inşaat yarım kaldı. Ailesiyle birlikte ortada kalan Nisan, “Eskiden derme çatma da olsa bir evim vardı, mutluydum. Şimdi inşaatta oturuyorum ne kapım ne de pencerem var" dedi. İşte olayın detayları...

Elvan (50) ve Çetin (53) Nisan çifti 25 sene önce evlendi. Çift, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde Çetin Nisan’ın annesinin evinin üstündeki 2 odalı üstü çinko kaplı eve taşındı. Çiftin Mert (23) ve Batuhan (21) isimli 2 evlatları dünyaya geldi. Çift, gündelik işlerde çalışarak yıllarca hayatlarını idame ettirdi.

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AĞABEYLERİNE GÜVENDİ, EVİNDEN OLDU

Elvan Nisan’ın ortak narenciye komisyonculuğu işi yapan ağabeyleri T.N. ve S.N. geçen Haziran ayında, ‘Sizin evinizin çatısı dahi yok. Gelin biz size ev yaptıralım’ dedi. Nisan ailesi ise buna sevinerek eşyalarını evden çıkarttı ve evde inşaat başladı. Ancak iddiaya göre Ağustos ayında evin kaba inşaatı bittiğinde ağabeyler arasında kavga çıktı ve ortaklıkları bozuldu. Ortaklıkları bozulunca 2 ağabey, kardeşleri Elvan ile de görüşmeyi bıraktı ve ‘evini yaptırmayacağız’ dedi.

Sokakta kalmamak için kapı, pencere ve sıvası olmayan evde oturmak zorunda kalan Elvan Nisan ve ailesi yaklaşan kış mevsimi öncesi ne yapacaklarını düşünüyor.

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“ONLAR KENDİ ARALARINDA TARTIŞTI, BİZİ ORTADA BIRAKTILAR”

Elvan Nisan, eski evinde daha mutlu olduğunu belirterek, “Ağabeylerimden böyle bir şey beklemiyordum. Ortada kaldık. Kapı, pencere ve sıvam olsun yeter. Evin tavanı akıyor, sağlam olmadı. Yapılırsa çok sevinirim. İnsanın ailesi, kardeşi ortada bırakıyorsa insanlık kalmamış. Keşke hiç yaptırmasaydı. Benim 2 odam vardı en azından yatıp kalkıyordum, rahattım. Daha mutlu ve huzurluydum” ifadelerini kullandı.

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“KENDİLERİ TARTIŞTI, BİZİ ORTADA BIRAKTILAR”

Şu anda ne yapacağını bilmediğini anlatan Nisan, “Daha önce 2 göz odada oturuyordum. Üstü çinkoluydu ancak en azından elektriğim, suyum vardı. Ağabeylerim ‘evini yaptıracağız’ dediler. Yıktılar, burayı yaptılar. Onlar kendi aralarında tartışınca bizi ortada bıraktılar. Şu anda da ‘yaptırmayacağız’ dediler. Ben de küstüm, konuşmuyorum. Yardımsever insanlardan destek bekliyorum” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana İnşaat
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