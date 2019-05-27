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Ağaç dalındaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde meşe ağacının dalları arasına dolaşan naylon ipe takılı kalan ebabili itfaiye ekibi kurtardı.

Ağaç dalındaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde meşe ağacının dalları arasına dolaşan naylon ipe takılı kalan ebabili itfaiye ekibi kurtardı.
Burhaniye Ören Meydanı'nda, bugün sabah saatlerinde meşe ağacının dalları arasında dolaşan naylon ipe ebabil takıldı. Ayaklarından ağaçta asılı kalan kuşu görenler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Merdivenle kuşun yanına çıkan itfaiyeciler, kuşu dolaştığı ipten kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen ebabil daha sonra doğaya salındı.

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Ağaç dalındaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardıAğaç dalındaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

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