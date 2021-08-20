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Ağaç dikmek yaz yağmurlarının miktarını ve iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

20.08.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Avrupa’da orman alanlarını yüzde 20 artırmanın yaz yağmurlarını yüzde 7,6 artıracağı öngörüsüne yer veriyor. Yaz yağmurlarının azalışı iklim değişikliğinin en yıkıcı etkileri arasında gösteriliyordu.

Ağaç dikmek yaz yağmurlarının miktarını ve iklim değişikliğini nasıl etkiliyor?

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, Avrupa'da orman alanlarını yüzde 20 artırmanın yaz yağmurlarını yüzde 7,6 artıracağı öngörüsüne yer veriyor. Yaz yağmurlarının azalışı iklim değişikliğinin en yıkıcı etkileri arasında gösteriliyordu.

Araştırmacılar bunun iklim değişikliğiyle oluşan sıcak ve kuru havayı değiştireceğini umuyor.

Yaz yağmurlarındaki en büyük artışın Doğu ve Güney Avrupa'da olacağı hesaplanıyor.

Bilim insanları bu artışta ormanlar ile üzerlerinden geçen havanın etkileşiminin rolünün olacağını düşünüyor.

İklim değişikliğiyle mücadele için ağaç dikmek pek çok ülkenin uygulamaya başladığı bir politika. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson 2025'e kadar 30 milyon fidan dikmeyi planladıklarını açıklamıştı. Ancak birçok uzman, yalnızca ağaç dikmenin köklü bir değişimi sağlamayacağında hemfikir.

Portekiz'de fidan dikimi

Yeni araştırma Avrupa'daki tarım arazilerinin bir kısmını sürdürülebilir ormana çevirmenin yaratacağı etkileri inceliyor.

Araştırmacılar Avrupa'daki orman alanlarında yaşanacak bir artışın kış aylarındaki yağışı da artıracağını belirtiyor. En büyük artışın ise kıyı bölgelerinde olması bekleniyor.

ağaçlar

Ronny Meier "Ormanın pürüzlü yüzeyi daha fazla sürtünmeye ve hava türbülansına yol açıyor" diyor ve ekliyor:

"Özellikle bu türbülans ve sürtünmenin daha fazla yağışı tetiklediğini düşünüyoruz."

Yeni ormanlar tarım arazilerine göre daha fazla suyun buharlaşmasını sağlıyor ve araştırmacılar yağışların artmasında bunun da etkisi olduğu görüşünde.

ağaçlar

Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Prof. Wim Thiery ise "Ağaç dikmek iklim değişikliğiyle mücadele için hızlı bir çözüm değil" diyor ve ekliyor:

"Ağaç dikmek veya eski ormanları canlandırmak şu anda atmosfere saldığımız karbonun verdiği zararı karşılayamaz. İklim değişikliği için öncelikle bunu azaltmamız lazım.

"Tabii ki salımı azaltmak da yeterli olmayacak. 1,5 derece ısınma sınırının altında kalmak istiyorsak atmosferdeki karbonu da aktif bir şekilde yeryüzüne indirmemiz lazım. Ağaç dikmek bu açıdan, atmosferdeki karbonu azaltma hedefi için doğru bir adım.

"Fakat ağaç dikmek hiçbir zaman karbon salımına devam etmenin bahanesi olarak görülmemeli."

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