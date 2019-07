Ağaç yapraklarını işleyip, eşyalarda kullanıyor

Ankara'da grafik tasarımcısı Yeşim Livaoğlu, (42) doğadan topladığı ağaçların yapraklarını özel bir solüsyonda bekletip, iskeletlerini çıkardıktan sonra işleyerek, çeşitli eşyalarda kullanıyor. Livaoğlu'nun çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işleyip, halı, nevresim takımı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullandığı çizimleri ilgi gördü. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü mezunu olan Yeşim Livaoğlu'nun ağaç yapraklarının iskeleti ve sulu boya kullanarak farklı bir teknikle ortaya çıkardığı çizimler, özellikle sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Livaoğlu, doğadan topladığı ağaçların yaprakları önce özel bir solüsyonda bekletip, ardından tek tek fırçalıyor ve istediği renkler ortaya çıkana kadar bekletiyor. Her renk ve bakır, gümüş, altın kaplamadan oluşan iskelet yaprakları üreten Livaoğlu, bunları çeşit çeşit çiçek motifleri, melek ve kuşkanatları, balık ve at yeleleri olarak tablolara işliyor. Livoğlu'nun çizimleri, halı, nevresim takımı, yastık kılıfı, plaj havlusu gibi eşyalarda da kullanılıyor. Livaoğlu, çocukluğundan bu yana resim yaptığını; ancak yaprakları kullanarak çizim yapmaya, ablasının kendisine verdiği resimli bilgi ansiklopedileri sayesinde başladığını söyledi. Saatlerce ansiklopedileri incelediğini hatırladığını anlatan Livaoğlu, "Bir süre sonra incelediğim o figürleri taklit etmeye başladım. Durmadan resim yapardım. Önce evimizin duvarları doldu, ardından bu sanat en büyük tutkum oldu" dedi. Kullandığı tekniğe de değinen Livaoğlu, "Ben suluboya ve iskelet yaprağı tercih ediyorum çalışmalarımda. İskelet yaprağını, kurutulmuş yapraklarla karıştıranlar oluyor; ama öyle değil. Anadolu’nun çeşitli ağaçlarından topladığımız yaprakları özel bir solüsyonda bekletiyoruz. Her yaprak bu işleme dayanıklı olamayabiliyor. Damarlarının güçlü olması gerekiyor. Ardından tek tek fırçalıyoruz. Kökboyasında istediğimiz renkleri elde edene kadar bekletiyoruz. Tüm damarları ayrıntıları ortaya çıkıyor ve kendine hayran bırakıyor. Açıkçası iskelet yaprağın elde edilmesinden itibaren başlıyor yoğun emek. İstediğimiz her renk ve bakır, gümüş, altın kaplamadan oluşan iskelet yapraklar üretebiliyoruz. Malzeme öyle bir malzeme ki sizi gizemli bir yolculuğa sürüklüyor" diye konuştu. Livaoğlu, eserlerini sosyal medyada paylaşmaya başlayınca inanılmaz ilgi gördüğünü ifade ederek, "Kısa sürede sosyal medyada büyük bir ailem oldu. Asıl hedefim, tamamen kendi markamı oluşturup bir mağaza açmak. Burada ev kadınlarına istihdam sağlamak istiyorum. Buranın aynı zamanda hem galeri şeklinde, yapmış olduğum eserlerin sergilenebileceği, sanata ilgi duyan herkesin gelip, ziyaret edebileceği, istihdam sağlayabileceğim bir yer olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.