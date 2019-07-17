Ağaçlar ahşap heykele dönüşecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bu yıl 26.'si düzenlenen "Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu" başladı.

Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran ve İspanya'dan sanatçılar katılıyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bir kentin kimliğin oluşmasında önemli faktörlerin kültür, sanat ve spor olduğunu söyledi.

Sanatsal faaliyetlerin önemine işaret eden Sezer, "Sempozyum, 26 yıllık. 20 yıl önce asrın felaketini yaşamıştık. Bu felakete rağmen aralıksız devam eden bir sempozyum sürecimiz var. Bu sempozyumun bir ayrıcalığı var. Çınarlık Meydanı'nda halkımızla bütünleşerek sanatçılarımızın çalışmaları oluyor. Halkımız yapılan eserleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor." diye konuştu.

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı da 26 yıldır devam eden sempozyumun, artık bölgeyle bütünleştiğini belirtti.