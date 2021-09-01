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  4. Ağaçların arasına konuldu! Denizli'de hırsızlar fotokapanla yakalanacak

Ağaçların arasına konuldu! Denizli'de hırsızlar fotokapanla yakalanacak

01.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar, meyve bahçelerine fotokapan kurdu. İlk etapta 4 kapan kurulan mahalleye sezon sonuna kadar 4 kapan daha konulacağı belirtilirken, kapanların her gün yerinin ve konumunun değiştiği ifade edildi.

Ağaçların arasına konuldu! Denizli'de hırsızlar fotokapanla yakalanacak

Denizli Çivril’de şeftali ve çekirdek hasadının başlamasıyla artan tarım ürünü hırsızlığına karşı muhtar bambaşka bir çözüm yolu buldu. Çivril’in meyve deposu konumundaki Haydan Mahalle Muhtarı Ercan Aydın, mahallelinin ve üreticilerin mağduriyetini azaltmak için bahçelere fotokapan kurdu.

Artan hırsızlık şikâyetlerinden sonra 4 fot kapan alan Muhtar Aydın, kapanları şeftali bahçeleri ve alım satım merkezilerinin olduğu alanlara taktı.

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HER GÜN YERİ DEĞİŞİYOR

Portatif olan kamera ve kapanlar istenilen bölgeye takıldığını belirten Aydın, “Kapanları akşam ve sabahın erken saatlerinde muhtelif bölgelere monte ediyoruz her gün yeri ve konumu değişiyor. Şimdilik 4 kapanımız var ilerleyen günlerde 4 kapan daha alacağız” dedi.

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Denizli
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