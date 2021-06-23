Ağda ne zaman yapılmalı? Ağda acısı nasıl azaltılır?

İstenmeyen tüyler her zaman kadınların sorunu olmuştur. Epilasyon cihazları, lazer veya tıraş makinesi ile tüylerden kurtulmak mümkün olsa da birçok kadın hala ağda yapmayı tercih ediyor. Ağda yapmayı kolaylaştıracak ve tüylerin oluşumunu azaltacak tüyoları sizinle paylaşıyoruz.
Tüylerin çıkış süresini uzatmak ve ağrıyı azaltmak için her bölgeye aynı ağda çeşidi kullanılmamalıdır. Yüz bölgesi için daha az yapışkan etkili ağdalar tercih edilmelidir. Yüzdeki tüyler için ağda bantlarından destek alınmalı. Ağda bantlarını küçük parçalara bölerek; kaş altı, bıyık gibi bölgelerde kullanabilirsiniz.
Bikini bölgesi ağdası için hassas bölgeye duyarlı ağdalar tercih edilmelidir. Ağda öncesinde uygulama yapılacak bölgenin temiz ve kuru olması gerekir. Ağda bezini yarım boy şeklinde kullanarak işleminizi daha kısa sürede bitirebilirsiniz.
Bacak bölgesi için ağda bezini uzun kullanmak en doğru hareket olacaktır. Yapışkanlığı yoğun olan ağdaları kullanmanızda sorun yoktur.
Kol altı ve kol bölgesi için de hassas içerikli ağdaları tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde çekerek acıyı azaltabilirsiniz.
Ağda uygulayacağınız bölgenin temiz ve kuru olmasına özen gösterin. Sivilceli, kızarık veya minik yaraların olduğu bölgelere ağda yapmak işkenceye dönüşebilir.
Her bölge için ayrı bir ağda bezi kullanmaya ve kullandığınız malzemenin son kullanım tarihine dikkat etmelisiniz.
Ağda yapmak her ne kadar acılı bir işlem olsa da sonrasındaki pürüzsüzlük hissi için acıya katlanılıyor. Önerilerimize uyarak acıyı azaltabilirsiniz.
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