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Ağda ne zaman yapılmalı? Ağda acısı nasıl azaltılır?

23.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağda yapmak, istenmeyen tüylerden kurulmanın en eski yöntemlerinden biridir. Düzenli yapılan ağda, hem tüylerin azalmasını sağlar hem de pürüzsüz görüntüyü kalıcı hale getirir. Ağda yapmak size acı veriyorsa bu önerilerimize uyarak acısız ağda yapabilirsiniz.

Ağda ne zaman yapılmalı? Ağda acısı nasıl azaltılır?

İstenmeyen tüyler her zaman kadınların sorunu olmuştur. Epilasyon cihazları, lazer veya tıraş makinesi ile tüylerden kurtulmak mümkün olsa da birçok kadın hala ağda yapmayı tercih ediyor. Ağda yapmayı kolaylaştıracak ve tüylerin oluşumunu azaltacak tüyoları sizinle paylaşıyoruz.

AĞDA ÇEŞİDİNE DİKKAT EDİN

Tüylerin çıkış süresini uzatmak ve ağrıyı azaltmak için her bölgeye aynı ağda çeşidi kullanılmamalıdır. Yüz bölgesi için daha az yapışkan etkili ağdalar tercih edilmelidir. Yüzdeki tüyler için ağda bantlarından destek alınmalı. Ağda bantlarını küçük parçalara bölerek; kaş altı, bıyık gibi bölgelerde kullanabilirsiniz.

Bikini bölgesi ağdası için hassas bölgeye duyarlı ağdalar tercih edilmelidir. Ağda öncesinde uygulama yapılacak bölgenin temiz ve kuru olması gerekir. Ağda bezini yarım boy şeklinde kullanarak işleminizi daha kısa sürede bitirebilirsiniz.

Bacak bölgesi için ağda bezini uzun kullanmak en doğru hareket olacaktır. Yapışkanlığı yoğun olan ağdaları kullanmanızda sorun yoktur.

Kol altı ve kol bölgesi için de hassas içerikli ağdaları tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde çekerek acıyı azaltabilirsiniz.

TEMİZLİK ÖNEMLİ

Ağda uygulayacağınız bölgenin temiz ve kuru olmasına özen gösterin. Sivilceli, kızarık veya minik yaraların olduğu bölgelere ağda yapmak işkenceye dönüşebilir.

Her bölge için ayrı bir ağda bezi kullanmaya ve kullandığınız malzemenin son kullanım tarihine dikkat etmelisiniz.

ACIYI AZALTMAK MÜMKÜN

Ağda yapmak her ne kadar acılı bir işlem olsa da sonrasındaki pürüzsüzlük hissi için acıya katlanılıyor. Önerilerimize uyarak acıyı azaltabilirsiniz.

  • Yazın, sıcak havalarda ağda yapmak zor ve acılı olabilir. Ağda yapacağınız odayı serin tutmak için vantilatör veya klimadan destek alabilirsiniz.
  • Ağda yapılacak bölgeyi yıkadıktan sonra buz jeli ile bölgeyi uyuşturabilir, böylece acıyı azaltabilirsiniz.
  • Eczanelerden satın alabileceğiniz lokal uyuşturucu kremleri doktorunuza sorarak kullanabilirsiniz. Ağda yapmadan 1 saat önce kremi sürmek acıyı azaltacaktır.
  • Regl dönemlerinde hormonal değişimler yaşandığı için acı eşiği daha düşüktür. Ağda işlemini regl sonrasında yapmanız daha kolay olacaktır.
  • Çikolata yemek mutluluk hormonunu etkinleştirir ve acı eşiğinizi yükseltir. İşleme başlamadan önce dilediğiniz çikolatayı yiyebilirsiniz.
  • Bedenimiz gün boyu birçok etkenle savaşırken akşam saatlerinde enerjisini kaybeder. Bu nedenle ağda işlemini sabah saatlerinde yapmak daha az acı verir.
  • Tüylerin çok uzun olması acıyı artıracaktır. Bu nedenle belirli tarihlerde ağda yapmayı alışkanlık haline getirin.
  • Ağdayı ince sürmek tüylerin alımını kolaylaştırır, kalın uygulamak ise acıya neden olur.
  • Ağda sonrasında kıl köklerini kurutarak pürüzsüzlüğü devam ettirebilirsiniz. Bunun için 2 yemek kaşığı limon suyuna yarım çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ağdadan hemen sonra uygulama yaptığınız bölgeye pamuk yardımıyla sürün ve 1 saat beklettikten sonra yıkayın. Düzenli kullanımda tüylerinizin geç çıktığını gözlemleyeceksiniz.
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cilt bakımı
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