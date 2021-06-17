İç çamaşırınızı mutlaka ütüleyin

Vajinanın pH dengesinin bozulması, kirli tuvaletlerden kapılan mikroplar, fazla antibiyotik kullanımı gibi durumlar vajinal rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Alabileceğiniz birkaç önlem ile bu sorunun oluşmasını engelleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SEÇİMİ

Dantelli çamaşırlar her ne kadar şık ve çekici olsa da genital sağlık için pamuklu çamaşırların tercih edilmesi gerekiyor. Vücudu sıkmayan çamaşırları kullanmak, kan akışının sağlanması için çok önemlidir.

ÜTÜ YAPMAK

İç çamaşırları yıkansa bile yüksek derecede ütülemek dokularda yer alan mikropları öldürecektir. Ütüledikten sonra yanlardan katlayarak muhafaza etmek hem hijyen açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayacaktır.

DOĞRU YIKAMA

Çamaşırların yüksek derece temizlenmesi hijyen sağlamanın en birinci kuralıdır. Yıkanan çamaşırların alerjik reaksiyon oluşturmaması için, doğal içerikli deterjanların kullanılması ve yoğun kokulu yumuşatacı kullanılmaması gerekir.

pH DENGESİ

Vajina kendi kendini temizleyen ve yenileyen bir sıvıya sahiptir. Bu nedenle sadece su ile temizlenmesi yeterlidir. Kimyasal içerikli jeller veya losyonlar uzun süreli kullanımda pH dengesini bozacağı için tavsiye edilmemektedir.