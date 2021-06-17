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İç çamaşırınızı mutlaka ütüleyin

17.06.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genital bölge çok hassas bir yapıya sahiptir. Gerekli hijyen sağlanmadığında sık sık mikrop kapma durumu yaşanabilir. Kadınların belirli periyodlarda jinokolojik muayene olmaları,hastalıkların ilerlememesi için en doğru hareket olacaktır. Genital sağlık için dikkat edilmesi gereken başlıkları sizin için hazırladık.

İç çamaşırınızı mutlaka ütüleyin

Vajinanın pH dengesinin bozulması, kirli tuvaletlerden kapılan mikroplar, fazla antibiyotik kullanımı gibi durumlar vajinal rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olur. Alabileceğiniz birkaç önlem ile bu sorunun oluşmasını engelleyebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SEÇİMİ

Dantelli çamaşırlar her ne kadar şık ve çekici olsa da genital sağlık için pamuklu çamaşırların tercih edilmesi gerekiyor. Vücudu sıkmayan çamaşırları kullanmak, kan akışının sağlanması için çok önemlidir.

ÜTÜ YAPMAK

İç çamaşırları yıkansa bile yüksek derecede ütülemek dokularda yer alan mikropları öldürecektir. Ütüledikten sonra yanlardan katlayarak muhafaza etmek hem hijyen açısından hem de kullanım açısından kolaylık sağlayacaktır.

DOĞRU YIKAMA

Çamaşırların yüksek derece temizlenmesi hijyen sağlamanın en birinci kuralıdır. Yıkanan çamaşırların alerjik reaksiyon oluşturmaması için, doğal içerikli deterjanların kullanılması ve yoğun kokulu yumuşatacı kullanılmaması gerekir.

pH DENGESİ

Vajina kendi kendini temizleyen ve yenileyen bir sıvıya sahiptir. Bu nedenle sadece su ile temizlenmesi yeterlidir. Kimyasal içerikli jeller veya losyonlar uzun süreli kullanımda pH dengesini bozacağı için tavsiye edilmemektedir.

PED KULLANIMI

Regl dönemlerinde kullanılan pedler kadınlara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ped seçiminde pamuklu dokuları tercih etmek vajina sağlığı için çok önemlidir. Sentetik dokular kaşıntı veya sivilce oluşumuna neden olabilir. Regl günlerinde pedin sık sık değiştirilmesi, günlük pedin belirli periyodlarda yenilenmesi gerekmektedir.

SIK DUŞ ALMAK

Duş almak bedeni yenileyen bir harekettir. Her gün duş almak vajina sağlığı için de çok büyük önem taşımaktadır. Duştan sonra bölgeyi iyi kurulamak ve temiz çamaşır giymek gerekmektedir.

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cilt bakımı
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