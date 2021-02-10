Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Tüyleriniz nasıl jiletle alındığında sertleşip fazlalaşıyorsa, kaşta da aynı etki oluşuyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey özellikle kaşlar için yapılmış bir tıraş bıçağı satın almanız. Standart bir tıraş bıçağı size ayrıntılı kaşlar vermez ve gözlerinizin yakınında kullanmak tehlikeli olabilir.

6 HAFTA SONUNDA KAŞLAR KALINLAŞIYOR!

Tıraşlı kaşların tamamen dolması birkaç ayı bulabilir, ancak yaklaşık 6 hafta sonra önemli ölçüde yeniden uzama fark etmelisiniz.

İŞE TIRAŞ KREMİYLE BAŞLAYIN

Az miktarda tıraş kremi kullanın. Kaş çevresindeki cilt bölgesine tıraş kremi sürerseniz daha iyi bir tıraş elde edersiniz. Tıraş kremini sadece kaşınızın tıraş etmek istediğiniz kısmına sürün. Fazla tıraş kremini temizlemek için pamuklu çubuk kullanın, böylece ne yaptığınızı görebilirsiniz.

Kaş cildinizi gergin tutun. Kaş çevresindeki deriyi gergin tutmak için baskın olmayan elinizi kullanın. Bu, daha yakın ve daha ayrıntılı bir tıraş almanıza yardımcı olacaktır.

Kaşınızın altını kıl çıkma yönünde tıraş edin. Bıçağı kaşlarınızın uzadığı yönde hareket ettirmeniz önemlidir. Bıçağı ters yönde kullanırsanız, cildinizi sıyırabilir ve muhtemelen iç içe geçmiş tüyler oluşturabilirsiniz. Tıraş bıçağını kaşlarınızın çıktığı yönde hafifçe vurun.