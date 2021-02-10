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Ağda yok, cımbız yok! Haftalar sonra kaşları kalınlaştıran ve dolgunlaştıran formül...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 10.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Kaşlarınızı şekillendirmek için bir tıraş bıçağı kullanmak size ağda veya cımbızla aynı görünümü verebilir, hem de acı çekmeden. Kaşlarınızın daha da kalın ve dolgun görünmesini sağlayan bu yöntem ustura ile yapılıyor.

Tüyleriniz nasıl jiletle alındığında sertleşip fazlalaşıyorsa, kaşta da aynı etki oluşuyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey özellikle kaşlar için yapılmış bir tıraş bıçağı satın almanız. Standart bir tıraş bıçağı size ayrıntılı kaşlar vermez ve gözlerinizin yakınında kullanmak tehlikeli olabilir.

6 HAFTA SONUNDA KAŞLAR KALINLAŞIYOR!

Tıraşlı kaşların tamamen dolması birkaç ayı bulabilir, ancak yaklaşık 6 hafta sonra önemli ölçüde yeniden uzama fark etmelisiniz.

İŞE TIRAŞ KREMİYLE BAŞLAYIN

Az miktarda tıraş kremi kullanın. Kaş çevresindeki cilt bölgesine tıraş kremi sürerseniz daha iyi bir tıraş elde edersiniz. Tıraş kremini sadece kaşınızın tıraş etmek istediğiniz kısmına sürün. Fazla tıraş kremini temizlemek için pamuklu çubuk kullanın, böylece ne yaptığınızı görebilirsiniz.

Kaş cildinizi gergin tutun. Kaş çevresindeki deriyi gergin tutmak için baskın olmayan elinizi kullanın. Bu, daha yakın ve daha ayrıntılı bir tıraş almanıza yardımcı olacaktır.

Kaşınızın altını kıl çıkma yönünde tıraş edin. Bıçağı kaşlarınızın uzadığı yönde hareket ettirmeniz önemlidir. Bıçağı ters yönde kullanırsanız, cildinizi sıyırabilir ve muhtemelen iç içe geçmiş tüyler oluşturabilirsiniz. Tıraş bıçağını kaşlarınızın çıktığı yönde hafifçe vurun.

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AYNADA SIK SIK KAŞINIZI KONTROL EDİN

İlerlemenizi sık sık kontrol edin. Çok fazla kaşınızı yanlışlıkla tıraş etmek kolaydır. Bunun olmasını önlemek için, kaşın her bölümünü tamamladıktan sonra geri adım atın ve aynaya bakın.

NEMLENDİRİCİ UYGULAMAYIN

Kaşlarınızı tıraş etmeyi bitirdikten sonra nazik bir yüz temizleyiciyle yüzünüzü yıkayın. Bu, kalan tıraş kremini veya yağını ellerinizden çıkarmaya yardımcı olacaktır. Gözenekleri tıkayabileceğinden, yeni tıraş edilmiş bölgeye nemlendirici uygulamayın.

Haftalık tıraş ederek kaş şeklinizi koruyun. Yeni şekillenen kaşlarınızın görünümünü korumak için düzenli olarak tıraş etmek isteyeceksiniz. Haftada bir veya kaşlarınız hızlı uzarsa daha fazla tıraş etmeyi deneyin.

Kaşlarınızı tıraş etmek kesinlikle biraz hassas bir işlemdir. Her şeyden önce, göz çevresindeki cilt çok incedir, bu nedenle özellikle bu konuda acemiyseniz kendinizi kesebilirsiniz. Bu aşamada işin uzmanından yardım almak her zaman daha iyi bir seçenek olabilir.

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