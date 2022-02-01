AGİ kalktı mı? 2022 Asgari Geçim İndirimi hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AGİ'nin bir tip vergi iadesi olduğunu belirtip vergiyi kaldırdıklarını ve iade etmediklerini aktardı. Bu kapsamda vatandaşlar AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücrete dahil mi? Asgari ücretten fazla maaş alanlara yansıyacak mı? soru ve konu başlıklarının yanıtına ulaşmak için arama yapmaya başladı. İşte detaylar...

AGİ KALKTI MI?

AGİ'nin tam olarak karşılığı, devlet aldığı verginin bir kısmını çalışana medeni durumu ve çocuk sayısına göre iade ediyordu. Maaş ne kadar olursa daha önce AGİ miktarları asgari ücret üzerinden hesaplanıyordu. Ancak şimdi değişen asgari ücreti vergiden muaf tutma durumu tüm çalışanlar için uygulanacak.

2022 AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

Memurlar dahil tüm çalışanların ücretlerindeki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna oldu. Bu durumda yüksek ücret alanlar da AGİ alamayacak.

2022 yılının asgari ücret zamlı maaşları Şubat ayı itibariyle maaşlara yansıyacak. Aynı zamanda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi oluşturacak. Yani yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş olmuş olacak

AGİ ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA MAAŞ ALANALARA YANSIYACAK MI?

AGİ, asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için de artık uygulanmayacak.

AGİ kalkınca çalışanların eline geçen net ücret azalacak. Vergi alınmaya devam edildiği halde AGİ kalksaydı, o zaman çalışanların eline geçen net ücret azalacaktı.

AGİ kalkınca, gelir vergisi istisnası getirildi bunun çalışanların ücretlerinde artış sağlayıp sağlamayacağı da merak ediliyor.

Sistem aynı kalsaydı 2022 yılı asgari ücretinden 638 TL gelir vergisi, 38 TL damga vergisi olmak üzere 676 TL kesilecekti. AGİ yoluyla bekâr işçiye 375 TL, eşi çalışmayan 3 çocuklu işçiye 638 TL iade edilecekti. Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldığı için devlet her çalışan için aylık 676 TL’lik vergiden vazgeçmiş oldu. Böylece çalışanlar gelecek yıl aylık bazda 38 TL ile 301 TL arasında değişen avantaj elde edecekler. Devlet 2021 yılı asgari ücretinde ise sadece üç çocuklu çalışanlar için 456 liralık vergiden vazgeçti. Bekâr asgari ücretlide vazgeçilen vergi tutarı ise 268 TL'de kaldı.

