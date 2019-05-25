Ağıla giren köpekler 18 küçükbaş hayvanı telef etti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri, 18 koyun ve kuzuyu telef etti, 20'sini de yaraladı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde, Güngör Mahallesi Kuruköy mevkiinde bulunan Kerem Öğmen ve Eyüp Deniz'e ait ağıla giren sokak köpekleri, koyun ve kuzulara saldırdı. Köpekler, 18 hayvanı telef etti, 20'sini ise yaraladı. Yaralı hayvanlara, Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi müdahale etti.

Mahalle sakinleri, yetkililerden sokak köpeklerine çözüm bulmaların istedi.

