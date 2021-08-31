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  4. Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi

Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi

31.08.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Korkuteli'nde ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 8 koyunu yaraladı, 5 kuzuyu da dere yatağında parçalayarak yedi. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Ramazan Demirayak, mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Ağıla giren kurtlar 25 koyunu parçaladı, 5 kuzuyu yedi

Korkuteli'ne bağlı Kevzer Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Ramazan Demirayak'a ait ağıla giren kurt sürüsü, 25 koyunu parçaladı, 8'ini ise yaraladı. 5 kuzuyu da alıp kaçan kurtlar, götürdükleri dere yatağı içinde parçalayarak yedi. Yaklaşık 45- 50 bin lira zararı olduğunu söyleyen Demirayak, sabaha karşı köpeklerin havlaması üzerine ağıla girdiğini anlatarak, "İçeri girdiğimizde 25 koyunumuz telef olmuştu. Kurt tellerin altından toprakları kazarak içeri girmiş. 25 hayvanın iç organlarını çıkarmış. 5 kuzuyu da dere içinde parçalayarak yemiş" diye konuştu.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Demirayak, zorlu şartlarda emek verdikleri sürünün kurtlar tarafından telef edildiğini, mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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