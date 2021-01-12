Ağız kokusu neden olur? Önlemek mümkün

Geçmeyen ağız kokusu nedenlerinin araştırılması çözüm bulunması açısından önem taşıdığı kadar kişinin psikolojik olarak kendini rahat hissetmesi açısından da önemlidir.

Sabahları ya da yemek sonrası ortaya çıkabilecek ağız kokusu normal kabul edilir. Bu noktada dişlerin düzgün fırçalanması önem taşır. Ancak bazı durumlarda rahatsız edici bir koku olmamasına rağmen kişi ağzının koktuğunu düşünebilir. Bu diş ve diş eti hastalıklarından kaynaklanabileceği için diş hekimine başvurmak ağız kokusu nasıl geçer diye soranların cevap alabilmesini sağlayacaktır.

Ağız kokusu nedenleri arasında mide rahatsızlıkları, burun eti, üst solunum yollarına bağlı hastalıklar da yer alır. Bu noktada altında yatan sebeplerin araştırılması büyük önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusu nedenlerini sıralayarak alınabilecek önlemleri anlattı:

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.