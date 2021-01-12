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Ağız kokusu neden olur? Önlemek mümkün

12.01.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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Ağız kokusu neden olur? Önlemek mümkün

Ağız kokusu nedenleri altında farklı sebepler yattığına dikkat çeken Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya konu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Kişinin ağız hijyeninin tam olarak sağlanmasıyla yakından ilgili olan ağız kokusu, farklı nedenlerle de yaşanabilir. Bu noktada hangi hastalığa bağlı olarak ortaya çıktığının bulunması ağız kokusu nasıl geçer sorusunun yanıtlanmasında büyük önem taşır.

Geçmeyen ağız kokusu nedenlerinin araştırılması çözüm bulunması açısından önem taşıdığı kadar kişinin psikolojik olarak kendini rahat hissetmesi açısından da önemlidir.

Sabahları ya da yemek sonrası ortaya çıkabilecek ağız kokusu normal kabul edilir. Bu noktada dişlerin düzgün fırçalanması önem taşır. Ancak bazı durumlarda rahatsız edici bir koku olmamasına rağmen kişi ağzının koktuğunu düşünebilir. Bu diş ve diş eti hastalıklarından kaynaklanabileceği için diş hekimine başvurmak ağız kokusu nasıl geçer diye soranların cevap alabilmesini sağlayacaktır.

Ağız kokusu nedenleri arasında mide rahatsızlıkları, burun eti, üst solunum yollarına bağlı hastalıklar da yer alır. Bu noktada altında yatan sebeplerin araştırılması büyük önem taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, ağız kokusu nedenlerini sıralayarak alınabilecek önlemleri anlattı:

1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni
Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

2. Diş Çürükleri
Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.

3. Diş Taşları
Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

4. Dilin Fırçalanmaması
Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.

5. Uygun Olmayan Protezler
Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır

6. Tütün Ürünleri Kullanımı
Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.

7. Alkol Kullanımı
Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

8. Hastalıklar
Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir.

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