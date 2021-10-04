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Kabus artık bitti! Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

04.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu hem özel hem de sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen en büyük sorunlardan biri. Birçok insanın dert yandığı bu durum, zamanla öyle bir hale gelir ki, kişinin kendisini bile rahatsız etmeye başlar. Neyse ki birkaç basit yolla ağız kokusunu kontrol altına almanız mümkün. İşte nefesinizi ferahlatmanın ve kötü kokudan kurtulmanın yolları…

Kabus artık bitti! Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Yapılan araştırmaları incelediğinizde çoğu insanın bitmek bilmeyen bir ağız kokusu problemiyle mücadele ettiğine şahit olabilirsiniz. Ancak basit ama etkili olan birkaç yöntem ile bu durumu sorun olmaktan çıkarmak oldukça kolay! Gelin, özgürce konuşabilmek için yapmanız gerekenlere bir göz atalım. İşte ağız kokusundan kurtulmak için yapmanız gerekenler…

DİŞ TEMİZLİĞİNİ AKSATMAYIN

Ağız kokusunu gidermenin en basit yolu nedir? Tabii ki dişleri fırçalamak! Diş ve diş etlerinizde biriken bakteri tabakasını yok etmek için günde en az 2 kez ve her fırçalamada 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Ayrıca diş aralarında birikerek kötü kokuya neden olan yiyecek artıklarını temizlemek için de diş ipi kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

DİL SIRTINI GÜZELCE KAZIYIN

Ağız kokusundan kurtulmak için sadece diş ve diş etlerini temizlemek yetmez. Plak ve ufak gıda kalıntılarının birikebileceği dilin düzenli olarak temizlenmesi de ağız kokusu ile mücadele konusunda önemli bir detay.

BOL BOL SU İÇİN

"Ağız kokusu nasıl giderilir?" sorusunun bir diğer cevabı ise bol su içmek olacak. Su içmek sadece böbrekleriniz için değil, aynı zamanda ağız kokusunu azaltmanız için de önemli bir alışkanlık. Bunun için günde en az 8 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

DÜZENLİ BESLENİN

“Açlıktan ağzı kokuyor” deyimi çok doğru bir tespit. Özellikle sabahları ilk uyandığınızda gelen ağız kokusu, açlıkla yakından ilgili. Bu nedenle gün içerisinde sık sık bir şeyler yemeli ve ağzınızdaki mikrop oluşumunu minimuma düşürmelisiniz.

NEFESİNİZİ TAZELEYİN

Mutfağınızda bulunan birçok baharat ve bitki ile nefesinizi ferahlatabilir ve ağız kokusunu yok edebilirsiniz.

  • İçerisinde klorofil bulunan maydanoz, doğal koku gidericiler arasında üst sırada yer alır.

  • Bununla birlikte nane çayı veya nane yaprağı da bu konuda oldukça başarılı bir performans gösterir.

  • Tüm uğraşlarınıza rağmen ağzınızdaki kötü kokuyu yok edemiyorsanız, kokunun nedenini bulmak için bir doktora başvurmanızda fayda var.
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