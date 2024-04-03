Ağız kuruluğu neden olur, nasıl geçer? Ağız kuruluğunu gidermek için ne yapmalı?

Ağız kuruluğuyla savaşmak için birçok etkili yöntem mevcuttur. İlk adım, yeterli miktarda su içmektir. Su, vücudunuzun nem dengesini korur ve tükürük üretimini artırır. Ayrıca, taze meyve ve sebzelerin tüketimi de tükürük salgısını artırabilir. Ananas gibi asidik meyveler ve salatalık gibi sulu sebzeler, ağız kuruluğuyla mücadelede harika birer yardımcı olabilir.

Ağız kuruluğu neden olur?

Ağız kuruluğu, ağız içindeki tükürük miktarının azalması veya kalitesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Tükürük, ağız ve boğazı nemli tutar, besinleri çiğnemeyi kolaylaştırır, yemek artıklarını temizler ve dişlerinizi korur. Ağız kuruluğu nedenleri şöyledir:

Dehidrasyon

İlaçların yan etkisi

Tütün, alkol ve kafein

Diyabet, tiroit hastalıkları, parkinson gibi hastalıklar

Ağızdan nefes alıp vermek

Anksiyete ve stres ağız kuruluğu nedenlerindendir.

Ağız kuruluğu ağız içindeki tükürük miktarının azalması veya kalitesinin bozulmasıyla ilişkilidir. Ağız kuruluğu belirtileri şunlardır:

Kuru ve yapışkan ağız

Susuzluk hissi

Ağız ve boğazda yanma ya da tahriş

Kötü kokan nefes

Yutma zorluğu

Diş çürükleri

Ağız ülseri veya ağız enfeksiyonları

Dilde beyaz tabaka

Ağız kuruluğu nasıl geçer?

Ağız kuruluğu, tükürük üretiminin azalması veya tükürüğün kalitesinin bozulması nedeniyle oluşan bir sorundur. Ağız kuruluğunu gidermek için ne yapmalı sorusu için pek çok yöntem mevcuttur. Ağız kuruluğu tedavisi, altta yatan nedene bağlıdır. Bazı durumlarda ağız kuruluğu kendiliğinden geçebilir. Ancak ağız kuruluğu uzun süreliyse veya günlük yaşamınızı etkiliyorsa, tedavi almanız önemlidir. Ağız kuruluğu için yapılabilecek şeyler şöyledir:

Bol su içmek

Şekersiz sakız ya da şekersiz pastil kullanmak

Yapay tükürük kullanmak

Sigara ve alkolden uzak durmak

Kafein tüketimini sınırlandırmak

Burun tıkanıklığını gidermek

Sulu meyve ve sebzeler tüketmek

Dişleri ve dili temizlemek

Nemli ortamları tercih etmek

Ağız kuruluğu için reçetesiz satılan veya reçeteli ilaçlar da mevcuttur. Doktorunuz veya diş hekiminiz, ağız kuruluğunuz için en uygun tedaviyi seçmenize yardımcı olabilir.

Ağız kuruluğu hangi hastalığın belirtisi?

Ağız kuruluğu, birçok farklı hastalığın bir belirtisi olabilir. Ağız kuruluğu neyin habercisi konusunda en yaygın nedenler şunlardır:

Sjögren sendromu, bağışıklık sisteminin gözyaşı ve tükürük üreten bezlere saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Bu da ağız kuruluğu ve göz kuruluğuna neden olur.

Sürekli susamak ve ağız kuruluğu diyabetin habercisi olabilir.

Parkinson hastalığı tükürük üretimini etkileyebilir.

HIV/AIDS ağız kuruluğuna neden olabilir.

Alzheimer hastalığı tükürük üretimini azaltabilir.

Bazı kanser türleri ve kanser tedavileri ağız kuruluğuna neden olabilir.

Gece uyurken ağzım kuruyor ne yapmalıyım?

Gece uyurken ağız kuruluğu oldukça yaygın bir sorundur. Sabah ağız kuruluğu ile uyanma birçok farklı nedenden dolayı olabilir ve bazı durumlarda daha ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir. Gece uyurken ağız kuruluğu neden olur sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Uyku apnesi

Horlama

Bazı ilaçların yan etkisi

Yaşlılık

Diyabet ve sjörgen sendromu gibi otoimmün hastalıklar

Alkol ve sigara kullanımı

Gece uyurken ağzınız kuruyor ve sabah ağız kuruluğuyla uyanıyorsanız gece yatmadan önce ve gece uyandıkça su için. Nemli bir ortamda bulunmak, burun tıkalıysa burun tıkanıklığını gidermek, diş ve dil bakımı yapmak önemlidir. Eğer ağız kuruluğu şikayetleri devam ediyorsa kilo vermek, yan yatmak bazı durumlarda CPAP cihazı kullanmak yardımcı olabilir.

Uykuda ağız kuruluğu hangi hastalığın belirtisi sorusuna verilebilecek ilk cevap uyku apnesidir. Uyku apnesi, uyku sırasında nefes almanın sık sık durması ve başlamasıdır. Bu durum, ağızdan nefes almanıza ve ağız kuruluğuna neden olabilir. Horlama da ağızdan nefes almanıza ve ağız kuruluğuna neden olabilir. Kistik fibrozis akciğerleri ve sindirim sistemini etkiler ve tükürük üretimini de azaltabilir. Böbrekler tükürük üretiminde rol oynar ve böbrek hastalığı tükürük üretimini azaltabilir.

Ağız kuruluğu için hangi doktora gitmek gerekir?

Ağız kuruluğu yaşıyorsanız önce diş hekimine gitmelisiniz. Diş hekiminiz, ağız kuruluğunuzun nedenini belirlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olabilir. Diş hekiminiz ağız kuruluğunuzun nedenini belirleyemiyorsa sizi dahiliye doktoruna veya kulak burun boğaz doktoruna yönlendirebilir. Dahiliye doktorları ve KBB uzmanları, ağız kuruluğuna neden olabilecek tıbbi rahatsızlıkları teşhis ve tedavi edebilir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





