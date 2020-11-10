Ağız yarası (Aft) neden olur? Ağız yarasına ne iyi gelir?

Yemek yemeyi, su içmeyi kimi zamanlarda ise konuşmayı bile zor kılan ağız yarası neden çıkar ve ağız yarasına ne iyi gelir? Merak ettiğiniz tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Tıpta aftöz ülser olarak da tanımlanan ağız yaraları, ağız içinde ortası beyaz ve çevresi kırmızımsı yuvarlak şeklindeki yaralardır. Dil, yanak gibi hassas ve yumuşak bölgelerde görülebildiği gibi diş eti ve damak gibi daha sert yerlerde de oluşabilir. Kişiye acı ve sızı veren bu yaralar en çok görülen ağız içi hastalıklarından birisidir. Bulaşıcı olamayan aftlar, erkeklere oranla kadınlarda daha sık rastlanır. İltihaplı dokunun iyileşmesi genellikle kendiliğinden de olabilmektedir. Aftın büyüklüğüne göre iyileşme süresi değişse de 1 haftadan 1.5 aya kadar değişiklik gösterebilir.

Farklı Aft Çeşitleri Var Mıdır?

Ağız içinde çıkan ve çoğunlukla düzensiz aralıklarla tekrarlayan aftlar, farklı çeşitlerde ve farklı boyutlarda olabilir. Temel olarak 3’e ayrılan agiz aftları; minör aft, major aft ve herpetiform aft olarak adlandırılır. Minör aft, pek çok kişide sıklıkla görülebilen yaygın bir türdür. Orta şiddette ağrı yapan bu yaralar, tek ya da birden çok görülebilir. Bir ya da iki hafta içinde mukozada iz bırakmadan iyileşir. Görece daha yüzeysel ülserler olarak tanımlanır. Daha nadir görülen majör aft ise, çapı 1 cm’den büyük grimsi ya da beyaz olan aftlardır. 2-6 hafta arası iyileşme süresi vardır ve iz bırakabilirler. Ateş ve halsizliğe neden olabilir. Herpetifom aft ise 1-2 mm çapında, çok sayıdaki gruplar halinde bulunur. Küçük aftlar birleşme gösterebilir. İz bırakmadan 7 gün ila 30 gün arasında iyileşir ve ileri yaşlarda daha sık rastlanır.