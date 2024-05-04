Ağız yarasına ne iyi gelir? Ağız yarası neden olur, nasıl geçer?

Ağız yaraları ağız içinde oluşan küçük yaralar veya lezyonlardır ve oldukça yaygındır. Bunlar genellikle ağrılıdır ve konuşmayı, yemek yemeyi ve hatta gülümsemeyi zorlaştırabilir. Ağız yaraları birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve genellikle zararsızdır ancak bazı durumlarda ciddi olabilirler. Ağız yaraları çoğu durumda zararsızdır ve evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilirler. Ancak ağız yaraları sürekli tekrarlıyorsa veya ciddi ağrıya neden oluyorsa bir diş hekimine danışmak önemlidir.

Ağız yarası neden olur?

Ağız yarası, diğer adıyla aft, ağız mukozasında oluşan küçük, beyaz veya sarı ülserlerdir. Genellikle ağrılı ve rahatsız edici olabilirler ve yemek yemeyi, içmeyi ve konuşmayı zorlaştırabilirler. Ağız yaralarına neden olabilecek faktörler şunlardır:

Stres

Yorgunluk

Vitamin eksikliği

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Diş protezleri

Bazı ilaçların yan etkileri

Crohn hastalığı, Behçet hastalığı, HIV/AIDS gibi bazı hastalıkları

Sigara ve alkol kullanımı

Ağız hijyenine dikkat etmemek

Asitli meyveler ve sebzeler, baharatlı yiyecekler ve sert yiyecekleri çok tüketmek

Hormonal değişiklikler (Regl, hamilelik dönemi)

Geçmeyen ağız yarası varsa veya ağız yaralarınız 2 haftadan uzun sürerse, şiddetli ağrı veya kanama varsa veya başka semptomlar yaşıyorsanız doktora görünmeniz önemlidir.

Ağız yaralarının kesin nedeni bilinmemekle birlikte stres, yorgunluk, vitamin eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıflaması, bazı ilaçlar ve diş protezleri gibi faktörlerden tetiklenebilecekleri düşünülmektedir. Ağız yarası nasıl geçer sorusuna şu yanıtları verebiliriz:

Ağız içi yarasına ne iyi gelir konusunda ilk öneri tuzlu su ile gargara yapmaktır. Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımla günde birkaç kez 30 saniye gargara yapın. Tuz, ağız yaralarını kurutmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olur.

Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı karbonat ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımla günde birkaç kez gargara yapabilir veya pamuk çubuğuna batırarak yaranın üzerine sürebilirsiniz.

Aloe vera jeli doğrudan yaranın üzerine sürebilir veya aloe vera suyu ile gargara yapabilirsiniz.

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını eritin ve parmağınızla yaranın üzerine sürün.

Günde birkaç kez sade yoğurt tüketmeye özen gösterin.

Bir buz küpünü temiz bir beze sararak yaranın üzerine 10-15 dakika uygulayabilirsiniz.

Yumuşak, soğuk veya ılık yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Sigara ve alkol, ağız yaralarının iyileşmesini geciktirebilir, kullanımını sınırlayın ya da direkt uzak durun.

Dişlerinizi günde 2 kez fırçalayın ve diş ipi kullanın. Ağız gargarası kullanabilirsiniz.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





