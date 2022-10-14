Ağlamak stresi yok ediyor! İşte gözyaşının birbirinden ilginç 5 faydası

Gözyaşı bakterileri öldürür, stresi ve acıyı azaltmaya yardımcı olur. Duygu yoğunluğu yaşandığı sırada ortaya çıkan gözyaşının ilginç faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ayrıntılar...
Ağlamanın sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Bedeni ve zihni rahatlatıyor, vücudu gevşetiyor.
Gözyaşı bezinde protein bulunuyor. Bu protein göz sinirlerini destekliyor, nöronların büyümesini ve hayatta kalmasını sağlıyor.
Her göz kırpmasında ve bazal gözyaşları serbest bırakıldığında gözler, tahriş ve rahatsızlığını tetikleyen toz ve parçacıklardan kurtuluyor. Gözyaşları, gözlerin nemli kalmasını sağlıyor ve kuru göz sendromunu, bulanık görmeyi önlüyor.
Endorfinler ve oksitosin salgılayan gözyaşları duygusal ve fiziksel acıyı azaltır. Aynı zamanda stresten kurtulmaya neden olur.
Ağlamanın bir diğer etkisi ise gözleri temiz tutmasıdır. Gözlerin toksinlerden arınmasını sağlar, gözlerdeki zararlı toz ve partikülleri öldürür, sağlıklı görüş açısı sağlar.
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