Ağlamak stresi yok ediyor! İşte gözyaşının birbirinden ilginç 5 faydası

Gözyaşı bakterileri öldürür, stresi ve acıyı azaltmaya yardımcı olur. Duygu yoğunluğu yaşandığı sırada ortaya çıkan gözyaşının ilginç faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ayrıntılar...

SİNİRLERİ YATIŞTIRIR

Ağlamanın sinirleri yatıştırıcı etkisi bulunuyor. Bedeni ve zihni rahatlatıyor, vücudu gevşetiyor.

GÖZ SİNİRLERİ DESTEKLİYOR

Gözyaşı bezinde protein bulunuyor. Bu protein göz sinirlerini destekliyor, nöronların büyümesini ve hayatta kalmasını sağlıyor.

GÖRMEYİ GÜÇLENDİRİYOR

Her göz kırpmasında ve bazal gözyaşları serbest bırakıldığında gözler, tahriş ve rahatsızlığını tetikleyen toz ve parçacıklardan kurtuluyor. Gözyaşları, gözlerin nemli kalmasını sağlıyor ve kuru göz sendromunu, bulanık görmeyi önlüyor.

ACIYI AZALTIYOR

Endorfinler ve oksitosin salgılayan gözyaşları duygusal ve fiziksel acıyı azaltır. Aynı zamanda stresten kurtulmaya neden olur.

GÖZLERİ TEMİZLİYOR

Ağlamanın bir diğer etkisi ise gözleri temiz tutmasıdır. Gözlerin toksinlerden arınmasını sağlar, gözlerdeki zararlı toz ve partikülleri öldürür, sağlıklı görüş açısı sağlar.

