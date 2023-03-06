Ağlamaları için hiçbir sebebe gerek yok! Kolayca ağlayabilen en duygusal 4 burç

Sürekli olarak ağlamak içinden çıkılmaz bir duruma neden olabiliyor. Duygularını bastırmak her ne kadar kötü olsa da fazlasıyla uçlarda yaşanan duygular da rahatsız edici durumlara yol açabiliyor. Her konuda drama yaratan kişilerin genellikle aynı burçlardan olduğu söyleniyor. Duygusallıklarını gizleyemeyen burçlar denildiğinde akıllara aşağıdaki burçlar geliyor.

EN DUYGUSAL BURÇLAR

BALIK BURCU

Balıklar aşırı duygusal oldukları için diğer burçlardan daha kolay ağlarlar. Genellikle duygularını düzenlemekte zorlandıkları için ağlarlar. Dürtülere karşı o kadar hassastırlar ki, başka birinin ağladığını gördüklerinde bile ağlayabilirler. Duygu ve hisler Balık için bulaşıcıdır. Diğer insanların gözyaşlarından kurtulması için çok endişeliler.

Yengeçler muhtemelen çok güçlü duygular yaşarlar ve bunları ifade etmekten asla korkmazlar. Ayrıca başkalarının acılarından etkilenirler ve kendilerini onlar için ağlarken bulurlar. Kendi hikayelerini icat edecek kadar fazla düşünürler ve sonra çok fazla analiz ettikleri için onlar hakkında ağıt yakarlar. Kimsenin incinmemesini içtenlikle önemseyen ve bunu asla istemeyen kişilerdir.

Aslanların kalpleriyle güçlü duygusal ve fiziksel bağları vardır. Hassastırlar çünkü kederi ve tatsız duyguları oldukça ciddiye alma eğilimindedirler. Gururları onlar için her şey demektir bu yüzden gururları yaralandığında gözyaşlarını tutamazlar. Ne kadar sert görünürlerse görünsünler, sevdikleriyle gergin bir durumda olduklarında duygularına yenik düşerler ve bu da onları ağlatır.

TERAZİ BURCU

Bir Terazi'yi incitirseniz, bir bebek gibi ağlayabilir. Genellikle başkalarının onları nasıl gördüklerinden ve yargılanmaktan korktukları için ağlarlar. Ancak bu, tüm gözyaşlarının üzücü nedenlerle döküldüğü anlamına gelmez. Hayatta hiçbir şeyi hafife almak istemedikleri için Teraziler de mutlu gözyaşları dökme eğilimindedir. Teraziler, kendileri için yukarıda ve öteye giden herkese minnettarlık ve şükrandan ağlamaktan kendilerini alamazlar.

