Ağlamasına aldırış etmeden, yumruk savurmaya devam etti! Kağıt toplayan genci ağlatan dayak

Olay, önceki gün Fatih Beyazıt Yeniçeriler Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt topladığı aracıyla kaldırımda yürüyen genç, eşiyle beraber yürüyen bir kadına çarptı. Kadının kocası bir anda öfkelenerek gence küfürler yağdırmaya başladı. Genci bir aydınlatma direğine yaslayan öfkeli adam tokat ve yumruklarla saldırdı.

“PARDON DEDİĞİMİ DUYMADIN MI?”

Ağlayan genç ise “5 dakika bekle burada” diyerek tepki gösterdi. Öfkeli adamın tekrar saldırısına uğrayan genç, “Pardon dediğimi duymadın mı?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)



