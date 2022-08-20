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  4. Ağlamasına aldırış etmeden, yumruk savurmaya devam etti! Kağıt toplayan genci ağlatan dayak

Ağlamasına aldırış etmeden, yumruk savurmaya devam etti! Kağıt toplayan genci ağlatan dayak

20.08.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te kağıt toplayıcısı gencin yolda yürüyen kadına çarpması sonucu meydana gelen olayda, yumruklar havada uçuştu. Kadının kocası olduğunu söyleyen adam genci aydınlatma direğine yaslayarak küfürler savurdu. “Pardon dediğimi duymadın mı?” diyen genç kendini savunmaya çalışsa da adamın yumruklarından kaçamadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağlamasına aldırış etmeden, yumruk savurmaya devam etti! Kağıt toplayan genci ağlatan dayak

Olay, önceki gün Fatih Beyazıt Yeniçeriler Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt topladığı aracıyla kaldırımda yürüyen genç, eşiyle beraber yürüyen bir kadına çarptı. Kadının kocası bir anda öfkelenerek gence küfürler yağdırmaya başladı. Genci bir aydınlatma direğine yaslayan öfkeli adam tokat ve yumruklarla saldırdı.

“PARDON DEDİĞİMİ DUYMADIN MI?”

Ağlayan genç ise “5 dakika bekle burada” diyerek tepki gösterdi. Öfkeli adamın tekrar saldırısına uğrayan genç, “Pardon dediğimi duymadın mı?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Fatih
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