Ağlatan kandil mesajları | Miraç kandili mesajları resimli sözlerle kutlanıyor

Özellikle koronavirüs salgınını yaşadığımı bu dönemlerde, bir telefonla ya da bir mesajla müminler birbirlerine kandil mesajları göndererek, dua istiyor, dua ediyor. Bazı mesajlar da vardır ki insanın içine işliyor, gözyaşları sel oluyor. Bu dönemlerde içeriği bakımından ağlatan kandil mesajları, halk arasında tercih ediliyor… AĞLATAN KANDİL MESAJLARI Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım. Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun. Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım. Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim. Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun! Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller. Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor. Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun. Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun. Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!

Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun. Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun... Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Miraç Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun! Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller. Miraç Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.

Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller. Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim. Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun. Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz. Miraç Kandilimiz Mübarek olsun... Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun. MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Miraç gecesi, Yaradanın davetinin ardından Cebrail Aleyhisselam’la birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yolculuğunda "Burak" ismindeki binekle seyahat etti. Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken, Yaradan’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Ayrıca Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allahû Têâlâ, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini muhafaza etmeyi, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı hedefleyen 12 emir vahyetti. Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazının ardından bu ayetler okunur, iman dile getirilir. MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?



Miraç, kelime anlamıyla "yükselecek yer", “merdiven", "en yüksek makam" manalarına geliyor. Sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamındaki urûc kökünden türeyen bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “merdiven, yukarı çıkma vasıtası” demektir. İslam’da “Yaradan'a yükseliş ve arınma" olarak bilinir. Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.