Ağlatan kandil mesajları | Miraç kandili mesajları resimli sözlerle kutlanıyor

Özellikle koronavirüs salgınını yaşadığımı bu dönemlerde, bir telefonla ya da bir mesajla müminler birbirlerine kandil mesajları göndererek, dua istiyor, dua ediyor. Bazı mesajlar da vardır ki insanın içine işliyor, gözyaşları sel oluyor. Bu dönemlerde içeriği bakımından ağlatan kandil mesajları, halk arasında tercih ediliyor…

AĞLATAN KANDİL MESAJLARI

Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.