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  4. Ağlayarak imzaladı, yasak olmasına rağmen apar topar ameliyata alındı: Haberi olmadan yumurtalıkları alındı! İzmir'de tıp merkezinde skandal

Ağlayarak imzaladı, yasak olmasına rağmen apar topar ameliyata alındı: Haberi olmadan yumurtalıkları alındı! İzmir'de tıp merkezinde skandal

20.08.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olma kararı üzerine gittiği tıp merkezinde Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğu söylendi ve kadın büyük bir skandalla karşılaştı. Apar topar ameliyata alınan Şahinel'in operasyonda iddiaya göre haberi olmadan yumurtalıkları da alınmıştı! Yumurtalıklarından olan Şahinel "Doğurganlığımı, üreme organlarımı elimden aldılar benim" derken gözyaşlarına boğuldu. Üstelik tıp merkezindeki skandal bununla da sona ermemişti.

Ağlayarak imzaladı, yasak olmasına rağmen apar topar ameliyata alındı: Haberi olmadan yumurtalıkları alındı! İzmir'de tıp merkezinde skandal

Rahim kanseri olduğu söylendi, yasak olmasına rağmen tam teşekküllü hastaneye gönderilmeyip ameliyat yapıldı, haber verilmeksizin yumurtalıkları alındı... İzmir'deki bir tıp merkezinde yaşandığı öne sürülen tüm bu skandalları Ayşe Şahinel gözyaşları içinde anlattı.

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BEBEK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜRKEN...

2 çocuk annesi Ayla Şahinel, atv Haber'in haberine göre; bundan 3,5 yıl önce eşiyle birlikte yeniden çocuk sahibi olmaya karar verdiler ve tıp merkezine gittiler. İddialara göre tıp merkezindeki uzman doktor sadece ultrason muayenesiyle ona rahim kanseri olduğunu söyledi. Eşiyle yeniden bebek sahibi olma planları yapan Şahinel bunu duyunca şaşkına döndü.

"AĞLAYARAK İMZALADIM"

İddiaya göre yasak olmasına rağmen tıp merkezinde alelacele ameliyata alınan Şahinel, "Önüme bir tane onam kağıdı getirdiler, 'Derhal bu rahmin alınması gerek' dediler. Ağlayarak onam formunu imzaladım." dedi.

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Şahinel, ameliyatın ardından doktorun kendisine "Aylacığım rahmini aldım. Artık bundan sonra rahatsın" dediğini aktardı ve "Yumurtalığımın alındığından o anda haberim olmadı." ifadelerini kullandı.

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BAŞKA DOKTORA GİDİNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Operasyonun ardından yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı ikinci bir doktora gitti. O doktorun yaptığı tetkikler sonucunda aslında rahim ameliyatıyla birlikte yumurtalıklarının da bilgisi dışında alındığını öğrendi.

BAKANLIĞIN SİSTEMİNE DE 'AYAKTA TEDAVİ' DİYE GEÇTİLER

Tıp merkezi, yapılan ameliyatı bakanlığın sistemine 'üst solunum yolu enfeksiyonu kontrolü' yani ayakta tedavi olarak girmişti. Yumurtalıklardan ve rahminden olan Şahinel şikayetçi oldu.

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"HAYATIMI DİBE İNDİRDİLER"

Psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu söyleyen Şahinel, "Doğurganlığımı, üreme organlarımı elimden aldılar benim. Hayatımı dibe indirdiler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık rahim kanseri

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