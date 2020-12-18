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AGNO nedir?

18.12.2020 12:01 | Son Güncelleme:
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AGNO nedir?

Her öğrencinin dönem sonu olduğunda merakla beklediği sonuç olan AGNO aslında onun dönem içerisindeki başarısı ile alakalı olan ortalamasıdır. Her ders sonunda elde ettiği başarıyı hesaplamak ve totalde görmek de her yüksek okul öğrencisini heyecanlandırır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması anlamına gelen AGNO hesaplaması sonucunda öğrencinin dönemi tamamlayıp, tamamlamadığı belirli olur. Bu sebeple de oldukça önemlidir. Peki AGNO nedir ve nasıl hesaplanır? Konu hakkında detaylı bilgiyi sizinle paylaştık.

AGNO nedir?

Üniversitelerde genellikle de yüksek öğretim dahilindeki tüm programlarda 100 üzerinden almış olduğunuz tüm notlar harf notlarına dönüşmektedir. Dönem sonu geldiğinde eğer ki bir yüksek okulda veya fakültede öğrenci iseniz not ortalamanızın ne olduğunu merak edersiniz. Hangi dersten başarılı bir şekilde ayrıldığınızı ve hangisinde ise başarılı olamadığınızı merak edip hesaplama girişiminde bulunabilirsiniz. İşte bu hesaplamayı açılımı Ağırlıklı Genel Not Ortalaması olan AGNO hesaplaması ile yapabilirsiniz. Genellikle hızlı ve kolay bir şekilde sonuç ekranının görünmesini sağlayan bu sistem sayesinde doğru sonuca ulaşmak çok kolaydır. Aynı zamanda AGNO hesaplama bir üst yarıyıldan ders alınıp alınmayacağının tespiti için de önemlidir. Mezuniyet durumu için de önemlilik arz eden bu uygulama sayesinde öğrenciler artık mezun olup iş hayatına başlangıç yapabileceğini önceden öğrenebilmektedir.

Üniversiteler ve de bu kurumlarda yer alan fakültelere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir not tablosu bulunmaktadır. Bu not tablosuna göre de not aralıkları farklılık gösterebilir. Bu sebeple de sizler en doğru şekilde bir araya getirdiğiniz notlarının hangi aralık dilimine yerleştiğine bakıp kontrol ettikten sonra onlar harf notlarına dönüşür.

Geçer Not Nedir? Mezuniyet İçin Gerekli Olan Not Aralığı Nedir?

Direkt geçer not CC’dir. Dolayısıyla da geçer nota sahip olmak için bu not ortalaması aralığında olan rakamlara erişmeniz gereklidir. Direkt kalır notu ise FF’dir. Bu dersi izleyen dönemlerde, ders hangi döneme ait bir ders ise o dönem tekrar alıp vermeniz gereklidir.

DC ve DD Nedir, Ne Anlama Gelmektedir?

DC ve DD koşullu geçme notlarına tabi olan notlardır. Eğer ki mezuniyet puanınız 2 ve üzerinde ise bu geçme ve mezun olma bakımından bir sorun yaşamazsınız. Ancak ortalamanız 2’nin altında ise bu sefer bu koşullu dersleri tekrar alıp vermek mecburiyetindesinizdir.

DD ve DC ile Burs Kesilir Mi?

Sahip olduğunuz KYK bursu eski sistemde 3 tane FF notu olması dahilinde kaybedilir ve bu burs krediye dönüştürülürdü. Ancak yeni yapılan düzenleme ile öğrencilerin burs için artık ders notlarına bakılmamakta, toplam ortalama notuna bakılmaktadır. Yani bu yeni duruma göre eğer ortalamanız 2 ve üzerinde ise FF derse sahip olsanız da durum değişmiyor ve bursunuz böyle bir sebepten dolayı herhangi bir kesintiye uğramıyor.

Harf Notlarının Sayı Karşılıkları (4 üzerinden sayı karşılıkları)

  • AA sayı karşılığı olarak 4.0’ı ifade eder.
  • BA sayı karşılığı olarak 3,50’yi ifade eder.
  • BB sayı karşılığı olarak 3,0’ı ifade eder.
  • CB sayı karşılığı olarak 2,50’yi ifade eder.
  • CC sayı karşılığı olarak 2,0’ı ifade eder.
  • DC sayı karşılığı olarak 1,50’yi ifade eder.
  • DD sayı karşılığı olarak 1,0’ı ifade eder.

  • Agno Nasıl Hesaplanır?

    Agno nasıl hesaplanır diye merak ediyorsanız aslında çok kolay bir şekilde hesaplandığını söylemek mümkün. Bir öğrencinin almış olduğu tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ve bu derslere ait olan krediler çarpılır ve bu değer kredi saatleri toplamına bölünür. Bir öğrencinin almış olduğu tüm derslerin ortalaması olduğu için de ek olarak alınmış olan zorunlu seçmeli dersleri de bu ortalamaya dahil olacak şekilde hesaplanır. Ancak zorunlu olmayan seçmeli dersler genellikle G ile ifade edilir ve bu dersler bu hesaba katılmaz. Yani bu derslerden ne alırsanız alın sizin not ortalamanızı değiştirmeyeceklerdir çünkü bu dersler ağırlıklı genel not ortalamasına katılmazlar.

Ön Koşullu veya Ön Şartlı Derslerin Not Ortalamasına Etkisi Nedir?

Mezuniyet durumu için önemli bir durum teşkil eden koşullu geçmiş olduğunuz dersleriniz ortalamanıza bağlı olarak tekrarlamanız gereken derslerdir. Mezuniyet ortalamasını tutturamadıysanız özellikle de bu dersleri, koşullu olan dersleri tekrar almak ve vermek zorundasınızdır. Bu notları harf notu bazında yükselterek mezuniyet durumunuza erişebilirsiniz.

Not Ortalamasını Yükseltmek İçin Ders Alınabilir Mi?

Bazen not ortalamanızı yükseltmek adına geçen dönemlerde alıp da vermiş olduğunuz bir dersi tekrar almak isteyebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sistem tarafından bu dersin sonunda almış olduğunuz en son notun geçerli kabul edildiğidir. Dolayısıyla da önceki yarıyılda DC veya DD ile tamamlamış olduğunuz dersler var ise tekrar alıp not ortalamanızı yükseltebilirsiniz.

Başarısız Öğrenci Üstten Ders Alabilir Mi?

Öğrenci sadece bulunduğu yarıyıldan bir önceki yarıyıla ait olan ve DC, DD, FF notu olan derslerini tekrar alabilir. Yani alttan derslerini vermeden üstten ders alması mümkün değildir. Üniversite agno hesaplama sonucu öğrenci 2 ve üzerinde not ortalaması bulursa, ancak bu şekilde bir üst yıla kayıt yaptırabilir. Nominal kredisinin dışında ek kredi verildiği için sorunsuz bir şekilde 2 ya da 3 tane dersi alabilir. Bu sorun ortalaması 2 ve üzeri olana kadar devam eder.

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