Üniversitelerde genellikle de yüksek öğretim dahilindeki tüm programlarda 100 üzerinden almış olduğunuz tüm notlar harf notlarına dönüşmektedir. Dönem sonu geldiğinde eğer ki bir yüksek okulda veya fakültede öğrenci iseniz not ortalamanızın ne olduğunu merak edersiniz. Hangi dersten başarılı bir şekilde ayrıldığınızı ve hangisinde ise başarılı olamadığınızı merak edip hesaplama girişiminde bulunabilirsiniz. İşte bu hesaplamayı açılımı Ağırlıklı Genel Not Ortalaması olan AGNO hesaplaması ile yapabilirsiniz. Genellikle hızlı ve kolay bir şekilde sonuç ekranının görünmesini sağlayan bu sistem sayesinde doğru sonuca ulaşmak çok kolaydır. Aynı zamanda AGNO hesaplama bir üst yarıyıldan ders alınıp alınmayacağının tespiti için de önemlidir. Mezuniyet durumu için de önemlilik arz eden bu uygulama sayesinde öğrenciler artık mezun olup iş hayatına başlangıç yapabileceğini önceden öğrenebilmektedir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması anlamına gelen AGNO hesaplama sı sonucunda öğrencinin dönemi tamamlayıp, tamamlamadığı belirli olur. Bu sebeple de oldukça önemlidir. Peki AGNO nedir ve nasıl hesaplanır? Konu hakkında detaylı bilgiyi sizinle paylaştık.

Üniversiteler ve de bu kurumlarda yer alan fakültelere bağlı olarak değişkenlik gösteren bir not tablosu bulunmaktadır. Bu not tablosuna göre de not aralıkları farklılık gösterebilir. Bu sebeple de sizler en doğru şekilde bir araya getirdiğiniz notlarının hangi aralık dilimine yerleştiğine bakıp kontrol ettikten sonra onlar harf notlarına dönüşür.

Geçer Not Nedir? Mezuniyet İçin Gerekli Olan Not Aralığı Nedir?

Direkt geçer not CC’dir. Dolayısıyla da geçer nota sahip olmak için bu not ortalaması aralığında olan rakamlara erişmeniz gereklidir. Direkt kalır notu ise FF’dir. Bu dersi izleyen dönemlerde, ders hangi döneme ait bir ders ise o dönem tekrar alıp vermeniz gereklidir.

DC ve DD Nedir, Ne Anlama Gelmektedir?

DC ve DD koşullu geçme notlarına tabi olan notlardır. Eğer ki mezuniyet puanınız 2 ve üzerinde ise bu geçme ve mezun olma bakımından bir sorun yaşamazsınız. Ancak ortalamanız 2’nin altında ise bu sefer bu koşullu dersleri tekrar alıp vermek mecburiyetindesinizdir.

DD ve DC ile Burs Kesilir Mi?

Sahip olduğunuz KYK bursu eski sistemde 3 tane FF notu olması dahilinde kaybedilir ve bu burs krediye dönüştürülürdü. Ancak yeni yapılan düzenleme ile öğrencilerin burs için artık ders notlarına bakılmamakta, toplam ortalama notuna bakılmaktadır. Yani bu yeni duruma göre eğer ortalamanız 2 ve üzerinde ise FF derse sahip olsanız da durum değişmiyor ve bursunuz böyle bir sebepten dolayı herhangi bir kesintiye uğramıyor.