Ağrı, Aksaray ve Amasya sahur vakti ne zaman? Ağrı, Aksaray ve Amasya iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Ağrı, Aksaray ve Amasya'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Ağrı, Aksaray ve Amasya sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

AĞRI, AKSARAY VE AMASYA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ağrı, Aksaray ve Amasya'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

AĞRI 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AKSARAY 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

AMASYA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





