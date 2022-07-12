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Ağrı'da feci kaza! Otomobil kamyonete çarptı, bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

12.07.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşandı. Otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu gerçekleşen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi de yaralandı.

Ağrı'da feci kaza! Otomobil kamyonete çarptı, bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Ağrı - Doğubayazıt Karayolu Suluçem köyü kavşağında, Ahmet T. idaresindeki otomobil, Ekran I. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta bulunan Çimşit T., Ayşe T., Mihriban T., Muhacir T., Hasan Berat T., Yusuf Zal İ., Fatma I. ve Ahmet D. yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Çimşit T.'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ağrı
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