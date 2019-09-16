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Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesine bağlı Telçeken köyü arazisindeki Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, şiddetli heyelan ve toprak kayması tehdidi altında. Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 1959 yılında Ağrı Dağı'nda bulunan kalıntıların Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu yönündeki iddialarından yola çıkılarak belgeseli de çekilen kalıntının bulunduğu bölgede, heyelan ve toprak kayması nedeniyle bozulmalar başladı. Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, heyelan tehdidi altında olan yapıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir an evvel koruma çalışmaları yapması gerektiğini söyledi.

1959'DA KEŞFEDİLDİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla bölgede uçuş yapan Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker köyünde keşfettiği, Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar, toprak kayması tehdidi altında. Telçeker köyünde, sırtını yasladığı dik dağın yamacındaki gemi kalıntısının da olduğu bölgede her geçen yıl artan şekilde toprak kayması yaşanıyor. Dev yarıkların oluştuğu arazide Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu ileri sürülen yapıda da bozulmalar başladı. Gemiyi andıran yapının kenarlarındaki topraklar heyelan sebebiyle bozuldu.

Nuh'un Gemisi belgeselinin yapımcısı Cem Sertesen, bölgenin bir an evvel koruma altına alınmasını istedi.

"TOPRAK HEYELAN HALİNDE BU YAPIYA ZARAR VERİYOR"

Geçen yıl geldiği bölgede tespit ettiği heyelanın giderek artığını belirten Cem Sertesen, "1995 yılında ilk kez bu bölgeyi gördüm. Daha sonra 4 kez burayı ziyaret ettim. Geçen yıl da buradaydım ancak bugün ki kadar akıntı yoktu. Malesef, doğal yapının kenarlarının şekli gittikçe bozuluyor. Nuh'un Gemisi kitabında da bahsettiğim gibi buraya 35 senesini veren jeofizik mühendisi bilim insanı Doç. Dr. Salih Bayraktutan, bu oluşumun altında ve yanlarında çamur akıntısı olduğunu bildiriyor. Toprak heyelan halinde bu yapıya zarar veriyor. Bu yapının o akıntıdan kurtarılması ondan sonra bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor. Ama öyle kazma kürekle değil, günümüzün çok ileri teknolojisiyle yapılacak bilimsel araştırmalar. Eğer buraya kazma kürekle girilirse artık bozulmaya başlamış olan şekil tamamen yok olur" dedi. Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı ?


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Anahtar Kelimeler:
Nuh’un Gemisi Ağrı

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