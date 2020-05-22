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Ağrı'da seçimlerde camilerden 'Dombra' şarkısı çalındı iddiasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2020 21:18 | Son Güncelleme

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın Ağrı’da yerel seçimlerde cami minarelerinden ‘Dombra’ şarkısı çalındığına yönelik iddialarını yalanladı.

Ağrı'da seçimlerde camilerden 'Dombra' şarkısı çalındı iddiasına ilişkin açıklama

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztark, İzmir’de cami hoparlöründe ‘Çav Bella’ çalınmasına karşılık çıkan tepkilere, "Ağrı’da cami minarelerinden sarayın seçim müziği ‘Dombra’ çalınmıştır. Soruyorum o zaman bu bakanlar, bu Meclis Başkanı neredeydi” sözleriyle yanıt verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın iddialarına sert tepki göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AĞRI'DA HİÇBİR CAMİDE DOMBRA MÜZİĞİ ÇALINMAMIŞTIR"

"Sayın Öztrak bugün yapmış olduğunuz açıklamada Ağrı’da camilerde Dombra müziğinin çalındığını söylemişsiniz. Seçim otobüsü caminin yanından geçerken oluşan görüntüyü art niyetli bazı kişiler montajlayıp servis etmişlerdi. Asla böyle bir şey yok. Lütfen düzeltelim. Muhalefet genel başkanı trolliğe soyunup bir ile iftira atıyor. Ağrı’da hiçbir camide Dombra müziği çalınmamıştır. Seçim otobüsü caminin yanında geçerken çıkan sesi sizin troller camiden çalındı yalanını uydurdular o gün bütün detayları ile yalan olduğunu ispatladık." (İHA)

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